"شروق" تستعرض مشاريعها السياحية في سوق السفر العالمي بلندن

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي 2018، الذي اختتم أعماله الأربعاء، بالعاصمة البريطانية لندن، آخر التطورات والعروض الخاصة، بعدد من مشاريعها السياحية والترفيهية والعائلية، مثل واجهة المجاز المائية، وجزيرة النور، وحدائق المنتزه، وأحدث مشاريعها في قطاع السياحة والضيافة.

وجاءت مشاركة "شروق" في المعرض العالمي، ضمن جناح إمارة الشارقة الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالإمارة، في إطار تعزيز دورها كأحد المحركات الأساسية في دعم جهود الهيئة، بتحقيق رؤية الشارقة، باستقطاب عشرة ملايين سائح في العام 2021.