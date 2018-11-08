بعد إعفاء أميركا

"فوجي أويل" باليابان تدرس استئناف استيراد النفط الإيراني

  • الخميس 08, نوفمبر 2018 في 1:20 م
اعتمدت شركة "فوجي أويل" اليابانية للتكرير، على نسبة تصل إلى 30% من النفط الخام الإيراني، في عمليات تكريره بمصفاة "سوديجاورا"، بطاقةٍ بلغت 143 ألف برميل يومياً، وتدرس إمكانية استئناف استيراده بعد حصولها على إعفاء أميركي.
الشارقة 24 - رويترز:
 
ذكر أتسو شيبوتا، رئيس "فوجي أويل" اليابانية للتكرير، الخميس، أن الشركة اعتمدت على النفط الخام الإيراني، في نحو 30 % من النفط، الذي تقوم بتكريره في مصفاة "سوديجاورا" التابعة لها، والبالغة طاقتها 143 ألف برميل يومياً، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر.
 
ولم يفصح مسؤولو الشركة، عن الكميات الدقيقة التي جرت معالجتها في المصفاة الوحيدة للشركة، لكن حصة النفط الإيراني انخفضت، من 36 % في السنة المالية المنتهية، في 31 مارس الماضي.
 
وأفاد شيبوتا، بأن الشركة تدرس إمكانية استئناف استيراد النفط الإيراني، بعد أن حصلت اليابان على إعفاء من العقوبات الأميركية على طهران، مضيفاً أن النفط الإيراني سعره تنافسي في مقابل الخامات الأخرى.