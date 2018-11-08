"فوجي أويل" باليابان تدرس استئناف استيراد النفط الإيراني

الشارقة 24 - رويترز:

ذكر أتسو شيبوتا، رئيس "فوجي أويل" اليابانية للتكرير، الخميس، أن الشركة اعتمدت على النفط الخام الإيراني، في نحو 30 % من النفط، الذي تقوم بتكريره في مصفاة "سوديجاورا" التابعة لها، والبالغة طاقتها 143 ألف برميل يومياً، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر.

ولم يفصح مسؤولو الشركة، عن الكميات الدقيقة التي جرت معالجتها في المصفاة الوحيدة للشركة، لكن حصة النفط الإيراني انخفضت، من 36 % في السنة المالية المنتهية، في 31 مارس الماضي.

وأفاد شيبوتا، بأن الشركة تدرس إمكانية استئناف استيراد النفط الإيراني، بعد أن حصلت اليابان على إعفاء من العقوبات الأميركية على طهران، مضيفاً أن النفط الإيراني سعره تنافسي في مقابل الخامات الأخرى.