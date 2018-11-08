"موديز" تدق ناقوس الخطر من انكماش الاقتصاد التركي

الشارقة 24 - د ب أ:

حذرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، من انكماش حاد للاقتصاد التركي، خلال الفصول المقبلة.

وأوضحت "موديز" في تقرير، تحت عنوان "النظرة المستقبلية الكلية للعالم: 2019 إلى 2020"، أن تركيا دخلت تقريباً مرحلة الركود الاقتصادي، مضيفة أن تركيا مازالت عرضة للصدمات الخارجية، في ظل أوضاع خارجية تزداد صعوبة.

وتوقعت "موديز"، استمرار معدل التضخم المرتفع في تركيا، خلال الشهور المقبلة، حيث سيظل أكثر من 10% حتى نهاية 2020، نتيجة استمرار ضعف قيمة العملة المحلية، وضغوط أسعار النفط العالمية.

وكانت البيانات الاقتصادية الصادرة، يوم الإثنين الماضي، قد أظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا، بأكثر من التوقعات، على خلفية استمرار ارتفاع الأسعار، نتيجة تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار.

وبلغ معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي 25.2%، مقابل 24.5% في سبتمبر، في الوقت نفسه، ظل معدل التضخم السنوي في تركيا، عند أعلى مستوى له منذ يونيو 2003.

وبلغ معدل التضخم الشهري، خلال الشهر الماضي، 2.67%، مقابل 2.5% في سبتمبر، في حين وصل معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً، خلال الشهر الماضي إلى 24.3% مقابل 24.1% في سبتمبر.