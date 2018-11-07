الزراعة حجر أساس نهضة الاقتصاد المتهالك في الأرجنتين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تشكل الأرجنتين أحد أهم البلدان المنتجة للحبوب في العالم من بينها القمح والذرة والبذور الزيتية والمنتجات المحوّلة، ويتصدر هذا البلد الأميركي الجنوبي وهو ثامن أكبر بلدان العالم لناحية المساحة، قائمة البلدان المنتجة لدقيق وزيت الصويا.

وبعد موسم زراعي كارثي في 2017-2018 بسبب أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ عقود، استعاد القطاع الزراعي بعضاً من عافيته في نهاية العام الحالي مع محصول دقيق وزيت الصويا، يبدو أنه سيكون قياسياً، وفق آخر التقديرات الصادرة عن بورصة الحبوب في العاصمة بوينس آيرس.

وتعاني الأرجنتين خلال العام الحالي أزمة اقتصادية أرغمتها على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي واقتراض مبلغ 56 مليار دولار.

وبعد حصولها على هذه الأموال، لجأت حكومة يمين الوسط برئاسة ماوريسيو ماكري الذي يحظى بتأييد من أوساط القطاع الزراعي، إلى الإيرادات الضريبية، من خلال فرض ضرائب على التصدير بنسبة 10 %.