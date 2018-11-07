أسهم أوروبا تتعافى بعد انتخابات الكونغرس الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:

تعافت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي سيطر فيها الديمقراطيون على مجلس النواب.،في حين ساد شعور بالارتياح في السوق بعد سلسلة من إعلانات الأرباح القوية وصعود البنوك الإسبانية بعد حكم قضائي لصالحها بشأن الضرائب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 % إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أيام وسط انتعاش واسع النطاق شهد ارتفاع جميع مؤشرات الدول الرئيسية والقطاعات في المعاملات المبكرة.

وقادت إعلانات نتائج أعمال الشركات أكبر تحركات الأسهم على المؤشر ستوكس، مع ارتفاع أسهم ديلفري هيرو وأهولد 7 % و5.7 % على الترتيب بعد نتائج أعمال قوية، وانخفض سهم أديداس 5.1 % بعد أن خفضت شركة الملابس الرياضية إيراداتها المستهدفة بسبب تراجع المبيعات في غرب أوروبا.

وكانت البنوك الإسبانية في دائرة الضوء، بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً يوم الثلاثاء، يقضي بعدم مطالبة البنوك بدفع رسم دمغة على الرهون العقارية، مما يعفي البنوك من رد مليارات اليورو للمقترضين الذين كانوا يدفعون الضريبة بأنفسهم لسنوات.