ارتفاع السوق البحرينية بدعم "الفنادق" و"البنوك" ضمن مؤشرات الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت سوق دبي ارتفاعاً جيداً، في تداولات جلسة الأربعاء، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2829.23 نقطة وكان الارتفاع بنسبة 0.48%.

وتراجع مؤشر سوق السعودية العام، وسط تراجع أداء أغلبية قطاعاتها إلى مستوى 7792.56 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.25%.

وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق الكويتية بنسبة 0.55% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5292.80 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بعد أداء إيجابي لقطاعي الفنادق والبنوك بنسبة 0.18% لتقفل عند مستوى 1316.27 نقطة.

وسجلت السوق العمانية ارتفاعاً جيداً ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 4446.06 نقطة وسط دعم من قطاعي المال والصناعة.

وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.22% لتقفل عند مستوى 1959.57 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2829.23 0.48% السعودية 7792.56 0.25% سالب الكويت 5292.80 0.55% البحرين 1316.27 0.18% عمان 4446.06 0.56% الأردن 1959.57 0.22% سالب

ارتفاع آخر لسوق دبي

ارتفعت سوق دبي وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 13.63 نقطة أو ما نسبته 0.48% ليقفل عند مستوى 2829.23 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 217.6 مليون سهم بقيمة 270.2 مليون درهم نفذت من خلال 2787 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 2.30% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.40% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.45% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.66%.

محطة حمراء في السوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية بعد تباين أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 19.78 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل عند مستوى 7792.56 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 133.1 مليون سهم، بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 84 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 91 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات التجارية والمهنية القطاعات المرتفعة، بنسبة بواقع 1.94% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.88%.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 29.21 نقطة أو ما نسبته 0.55% ليقفل عند مستوى 5292.80 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 39.5 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار نفذت من خلال 2145 صفقة.

قطاع الفنادق والسياحة يقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية وسط أداء إيجابي لقطاعي الفنادق والبنوك، وكان هذا الارتفاع بواقع 2.36 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1316.27 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 105.05 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.17 نقطة وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 0.23 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

أرباح في السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4446.06 نقطة رابحاً 24.94 نقطة أو ما نسبته 0.56%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.3 مليون سهم، بقيمة 4.2 مليون ريال، نفذت من خلال 581 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم شركتين اثنتين، واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.07%، وفي المقابل ارتفع قطاع المال بنسبة 0.71% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.46%.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعاتها الثلاث

تراجع مؤشر السوق الأردنية، بعد أداء سلبي لقطاعاتها الثلاث، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

وأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1959.57 نقطة، ليخسر ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون دينار، نفذت من خلال 2668 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 34 شركة واستقرار لأسعار أسهم 42 شركة.