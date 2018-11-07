"الشارقة للكتاب" يرفع إشغال فنادق الإمارة إلى 90 %

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

حققت فنادق إمارة الشارقة نمواً كبيراً منذ انطلاق الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث ساهم المعرض بزيادة الإشغال بنسبة تراوحت بين 30-50%، ليتراوح حجم الإشغال بين 90-100% خلال الفترة التي تتزامن مع فعاليات المعرض المقام بإكسبو الشارقة.

وأكد ربيع زين مدير عام فندق "راديسون بلو الشارقة"، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعد عاملاً مهماً لجذب سياحة الأعمال والثقافة، في إمارة الشارقة، حيث يسهم في زيادة نزلاء فنادق الشارقة بنسبة كبيرة، لأنه يستقطب عشرات آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن المعرض ساهم هذا العام مجدداً في زيادة نسب الإشغال بالفندق بنسبة 50 %، وصل خلالها حجم الإشغال إلى 100%، حيث نجحت إمارة الشارقة في جذب عدد كبير من السياح سنوياً، مع تنظيم نخبة من الفعاليات العالمية، أبرزها معرض الكتاب، خاصة أن هذا الحدث يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة والعالم.

واعتبر أمين دقاق، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة روتانا، أن فنادق المجموعة في دولة الإمارات، تحقق إشغالاً كبيراً، ومتنامياً خلال مواسم وفترات تنظيم المعارض والمؤتمرات، التي تسهم بزيادة حجم الإشغال بشكل كبير.

وأكد أن فترات تنظيم المعارض، أصبحت من المواسم الرئيسية للقطاع الفندقي في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن من أهم أسباب هذا النمو المطرد في أعداد ونسب الإشغال، مساهمة القطاع الترفيهي في جذب الزوار من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات، والمساعدة في إطالة فترة إقامة المشاركين بالدولة حيث إن الكثيرين منهم يبقى بعد هذه المعارض، لرؤية الوجهات الترفيهية المتعددة، مع توفر خيارات كبيرة في كل إمارات الدولة، إضافة للسياحة العائلية، التي أصبحت رافداً مهماً للقطاع الفندقي.

وصرح سليم الحاج مدير عام فندق جولدن توليب، بأن المنشآت الفندقية في الإمارة، تشهد منذ انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، والفعاليات الثقافية والفنية المرافقة للحدث، نسب إشغال مرتفعة في معظم الفنادق والشقق الفندقية حول الإمارة، خاصة وأن المعرض يستقطب نخبة من دور النشر والمؤلفين، إضافة إلى عدد كبير من الزوّار من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن نسبة الإشغال في فندق جولدن توليب، ارتفعت بنسبة تجاوزت 85 %، خلال هذه الفترة، مع توافد أعداد كبيرة من الزوار للمعرض من داخل الدولة وخارجها.

وأكد ماجد ملحم مدير عام فندق قصر الإمارات للأجنحة الفندقية، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، عزز من عمل القطاع الفندقي، وساهم برفع الإشغال بنسبة لا تقل عن 30 %، في ظل مشاركة كبيرة من دور النشر والجمهور، الذي وصل عدده في الدورة السابقة إلى أكثر من مليوني زائر من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن المعرض ينعكس إيجاباً على نسب إشغال الفنادق على مستوى الإمارة بشكل عام، وفي فندق قصر الإمارات للأجنحة الفندقية بشكل خاص، والتي وصلت إلى 90 % منذ انطلاق فعاليات المعرض، لا سيما مع موقع الفندق القريب من مركز إكسبو الشارقة، والخدمات التي يقدمها لنزلائه من العارضين وزوّار المعرض.