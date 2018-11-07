غرفة الشارقة تؤكد تسخير جهودها لدعم مجموعات العمل القطاعية

الشارقة 24:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرصها على تسخير جهود كافة إداراتها ومؤسساتها لخدمة مجموعات العمل القطاعية، ومتابعة أعمالها وتوصياتها، ودعم مبادراتها المبتكرة، انطلاقاً من أهمية ودور تلك المجموعات في التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعات الأعمال الخاصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للّجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية التابعة لغرفة الشارقة، الذي عقد الأربعاء بمقر الغرفة بحضور يعقوب يوسف القصير، مستشار الصناعة بالغرفة، وإقبال عثمان، رئيس اللجنة التمثيلية، والأعضاء المختارون للجنة.

ورحب المستشار يعقوب القصير بأعضاء اللجنة التمثيلية، مؤكداً حرص الغرفة الدؤوب على تطوير مجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال التعاون الوثيق والعمل المشترك على تطوير خبرات ومكتسبات أعضاء المجموعات القطاعية، العاملة تحت مظلة الغرفة، والاستفادة من المقترحات والمبادرات النوعية، التي تقدمها مجموعات العمل القطاعية.

من جهته، قدّم أمجد عوض كريم إدريس رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية بالغرفة، عرضاً تقديمياً أوضح من خلاله أهداف واختصاصات مجموعات العمل التي تتماشى مع أهداف الغرفة في رعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة، لتطوير أنشطتها وحفظ مكتسبات أعضائها وضمان تمثيل أكبر عدد من المنتمين إلى هذه القطاعات لتقديم المشورة والأراء.

من جانبه، أشاد إقبال عثمان رئيس اللجنة التمثيلية، بجهود الغرفة في دعم مجموعات العمل القطاعية، لا سيما مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية، مؤكداً حرص اللجنة على بذل الجهود لتقديم كا ما من شأنه أن يسهم في تطوير القطاع وخدمة مصالح مؤسساته والعاملين فيه.

وتخلل الاجتماع تقديم عرض تقديمي حول اختصاصات اللجنة التمثيلية، وآليات تنفيذ أهداف المجموعة، والتي تتم عبر دراسة الموضوعات والمسائل التي تهم القطاع، واقتراح المشاريع والمبادرات ووضع خطط تنموية لتطويره، والتعاون بين الإدارات المعنية في توفير البيانات والإحصاءات، والخبرات وتبادل أفضل الممارسات .

وجرى خلال الاجتماع اختيار مصطفى محمد الحصيني، نائباً لرئيس اللجنة التمثيلية، ومحمد رمضان مقرراً لها.