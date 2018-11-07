ورشة حول "التخطيط الاقتصادي" بغرفة الشارقة 14 نوفمبر

الشارقة 24:

تواصل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، استعداداتها لاستضافة أعمال الدورة الخامسة لـ "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي"، في 20-21 نوفمبر، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وينظم الملتقى بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت عنوان "مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان"، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وأكد عبد العزيز عمر المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على تحقيق أهداف الدورة الخامسة للملتقى، بما يعزز من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك، سعياً للارتقاء بالمزايا التنافسية واستشراف المستقبل، للوصول إلى اقتصاد تنافسي للدولة، يستند إلى المعرفة والابتكار، انسجاماً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

ويأتي ضمن استعدادات اقتصادية الشارقة عقد الورشة التحضيرية بعنوان "التخطيط الاقتصادي ومسرعات المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك في قاعة الدرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بتاريخ 14 نوفمبر.

وأوضح المدفع أن الورشة سيشارك بها ممثلون عن وزارة الاقتصاد، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة الـ 7، وذلك بهدف استعراض تجربة المسرعات الحكومية ومشروع "15 دقيقة فقط لتأسيس الشركات في الإمارات عبر باشر أعمالك".