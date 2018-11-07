إكسبو الشارقة يُروّج لفعالياته في "سوق السفر العالمي" بلندن

الشارقة 24:

يُشارك مركز إكسبو الشارقة في معرض "لندن الدولي للسياحة والسفر 2018"، الذي انطلقت فعالياته، الإثنين، في مركز معارض "إكسل" في العاصمة البريطانية لندن، ويستمر 3 أيام، بهدف الترويج للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي يُنظمها ويستضيفها المركز على مدار العام.

وتأتي مشاركة مركز إكسبو في هذا الحدث، ضمن وفد رسمي يضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، برئاسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وفي إطار جهود الإمارة لاستعراض مقوماتها السياحية، تتويجاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن مشاركة مركز إكسبو الشارقة في هذا الحدث العالمي الضخم للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، والسعي المشترك لتعزيز سمعة الإمارة وريادتها ومكانتها على خارطة سياحة الأعمال الإقليمية والعالمية، انطلاقاً من أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات كمساهم رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بها مثل السياحة وقطاع الضيافة والأعمال والتجارة والصناعة وغيرها، إلى جانب دوره في جذب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارة.

وذكر المدفع أن هذه الزيارة تندرج في إطار الخطة الاستراتيجية لمركز إكسبو الشارقة 2018-2022 وجدول الزيارات الخارجية المنبثق عنها، للتعريف بفعالياته الدولية وخدماته الرائدة والمزايا والتسهيلات المميزة التي يوفرها للعارضين، ولتسليط الضوء على الدور الحيوي والبارز الذي يلعبه المركز كمنصة إقليمية رائدة تتيح للشركات الأجنبية عرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز حضورها وانتشارها على مستوى دولة الإمارات ومختلف دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المدفع إلى حرص مركز إكسبو الشارقة على المشاركة في الفعاليات الدولية والعالمية المهمة، والتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية في الشارقة بهدف تعزيز سمعة الإمارة وريادتها ومكانتها على خارطة صناعة المعارض وسياحة الأعمال الإقليمية والعالمية، موضحاً أن مركز إكسبو الشارقة عنصر فاعل في تحقيق "رؤية الشارقة السياحية 2021" الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، وذلك بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.

ويعقد ممثلو مركز إكسبو الشارقة المشاركين في معرض "لندن الدولي للسياحة والسفر 2018" الذي يحظى باهتمام ومتابعة نخبة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، لقاءات مع عدد من الجهات والمؤسسات المشاركة في الحدث لتشجيعها على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، إلى جانب تعريف الزوار من الأسواق البريطانية والإيرلندية بالمقومات التي تتميز بها الشارقة كوجهة رائدة إقليمياً لسياحة الأعمال.

وتتضمن خطة مركز إكسبو الشارقة المشاركة في مجموعة من المعارض العالمية المرموقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبعضها بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومن أبرزها معرض موسكو للسفر والسياحة وملتقى السفر العربي ومعرض السياحة العالمي في شنغهاي، ومعرض الرياض للسفر وغيرها من المعارض، مما يساعد في الترويج للشارقة في أهم المحافل الدولية وإبراز الأحداث التي يقيمها المركز بما يسهم في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وبناء الشراكات الاستثمارية بين الشارقة ومختلف دول العالم.