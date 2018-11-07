3.323 مليون مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الثالث من 2018

الشارقة 24:

استقبل مطار الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، 3.323 مليون مسافر، بزيادة قدرها 6.55%، مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، التي سجل فيها المطار 3.118 مليون مسافر.

وتعامل المطار مع 22.21 ألف رحلة منتظمة وغير منتظمة مقارنةً مع 21026 رحلة خلال ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة 1185 رحلة بنسبة 5.64%، وبلغ حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال الربع الثالث من 2018 أكثر من 32.22 ألف طن.

وجاءت الزيادة في أعداد المسافرين بشكل رئيسي بفضل تعدد الوجهات الجديدة والرحلات الإضافية لشركات الطيران العاملة في مطار الشارقة، ولاسيما العربية للطيران، بالإضافة إلى تطور مستوى الخدمات، ومساهمة البوابات الذكية في زيادة انسيابية حركة المسافرين، ورفع القدرة الاستيعابية.

بدوره، أكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن مطار الشارقة سجل معدلات نمو إيجابية منذ بداية العام الجاري، بفضل جهوده المستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، ولشركات الطيران، الأمر الذي عزز من مكانة المطار الذي بات يشكل محطة مهمة لحركة الطيران القادمة والمغادرة لدولة الإمارات، كما تعكس هذه الزيادة نجاح وكفاءة الإجراءات التي قام بها مطار الشارقة، والتي أسهمت في استقطاب شركات طيران جديدة وزيادة الطلب على السفر عبر المطار للاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

وأضاف المدفع، أن النتائج الإيجابية التي حققها المطار تعد انعكاساً طبيعياً لنجاح إمارة الشارقة في إثبات مكانتها على خريطة السياحة والتجارة الإقليمية والعالمية، في وقت يلعب فيه المطار دوراً محورياً في تعزيز صورة هذه الإمارة الرائدة، من خلال الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي يوفرها للمسافرين، والمساهمة في جذب مزيد من الزوار والسياح إلى الإمارة.

من جهة أخرى، ترأس سعادة علي سالم المدفع وفد هيئة مطار الشارقة، المشارك في معرض سوق السفر العالمي 2018، الذي أقيمت فعالياته في العاصمة البريطانية لندن، بمركز "إكسل"، في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وجاءت مشاركة الهيئة تحت جناح هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة، حيث قام فريق هيئة مطار الشارقة خلال المعرض، بالتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من شركات خطوط الطيران، وتسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين ولشركات الطيران، إضافةً إلى المشاريع التطويرية والتوسعية تحت التنفيذ.