"أدنوك" تستضيف قادة النفط والغاز بـ "أبوظبي للرؤساء التنفيذيين"

الشارقة 24 – وام:

يشارك 27 من رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم في الدورة الثالثة لملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأحد، في أبوظبي لمناقشة أهم المواضيع ذات الصلة بالقطاع، بما في ذلك تأثيرات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والعصر الصناعي الرابع.

ويأتي الاجتماع تلبية لدعوة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ويمثل لقاء فريداً من نوعه وحصرياً يقتصر حضوره على المدعوين ويقام وفق قواعد "تشاتام هاوس"، لتعزيز شفافية وحيوية النقاش، موفراً بذلك منصة متميزة لإجراء حوار رفيع المستوى حول الديناميكيات والمتغيرات في قطاع الطاقة.

وتعكس المشاركة رفيعة المستوى للرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز والبتروكيماويات الرائدة عالمياً المكانة الراسخة لدولة الإمارات وأبوظبي كمركز عالمي للحوار والنقاش المختص بقطاع النفط والغاز ومتغيرات مزيج الطاقة.

وأفاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - بهذه المناسبة، بأنه وبفضل دعم ومتابعة القيادة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل شهد قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات تطورات كبيرة ساهمت في ترسيخ مكانتها لاعباً عالمياً في قطاع الطاقة ومصدراً موثوقاً للموارد الهيدروكربونية والمشتقات والبتروكيماويات لمختلف دول العالم ووجهة رئيسة للحوار العالمي المتصل بالطاقة. ويعكس ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين هذه المكانة المهمة لدولة الإمارات والتي ما كانت لتتحقق لولا رؤية القيادة ودعمها".

وأضاف "مع دخولنا العصر الصناعي الرابع أصبح قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات يضطلع بدور محوري في تمكين نقلة نوعية في النمو العالمي وذلك من خلال ضمان حصول الاقتصادات على إمدادات موثوقة من الطاقة ومنتجاتها والاستفادة من التقدم السريع في التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل بما يعزز كفاءة قطاع النفط والغاز وقدرته على الاستجابة لنمو الطلب على الطاقة وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين".

وأوضح "يوفر ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين منبراً مثالياً لقادة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات لتبادل الآراء ووجهات النظر والتعرف على أفضل الممارسات والحلول التي تسهم في تعزيز الفرص في الوقت الراهن وفي المستقبل".