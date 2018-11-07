الشارقة تفوز بجائزة "صفقة العام لتمويل الديون السيادية"

الشارقة 24:

فازت حكومة الشارقة، الثلاثاء، بجائزة "صفقة العام لتمويل الديون السيادية"، في حفل توزيع لجوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجموعة جي ف سي الإعلامية، وذلك تقديراً لإصدارها الناجح لسندات الباندا بقيمة 2 مليار يوان صيني، ما يعادل 316 مليون دولار أميركي.

وتشكل هذه الجائزة اعترافاً بنجاح الجهود المتواصلة لإمارة الشارقة منذ فبراير 2018، بعد استكمال عملية موافقة طويلة وإجراءات جديدة مقارنةً بالأسواق العالمية، والحصول على نتيجة مالية ممتازة، من خلال إصدار الإمارة أول سندات مقومة باليوان الصيني لجهة حكومية في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز أهمية الإمارة بين المستثمرين الصينيين.

وفي حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي، تسلّم سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، الجائزة المرموقة.

وأكد سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، أن الجائزة تعكس الكفاءة المهنية والالتزام والمعرفة بإدارة الديّن العام للفريق بأكمله، معرباً عن تقديره للنجاح في إصدار سندات الباندا بما يعادل 2 مليار يوان صيني في فبراير 2018 لأول صفقة من نوعها في الشرق الأوسط.

ولفت الصايغ إلى أن الجائزة فرصة لتعزيز ورفع مستوى الأسواق المالية في الشرق الأوسط بين أوساط الأسواق الاستثمارية الدولية، ولإلهام الإصدارات المستقبلية للشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط.

وكانت دائرة المالية المركزية في الشارقة قد أصدرت سندات الباندا بما يعادل 2 مليار يوان صيني، أو 316 مليون دولار أميركي، في سوق سندات الباندا في الصين، مع معدل ربح 5.8% في فبراير 2018، وتاريخ استحقاق في فبراير 2021.

وكان المسؤول الرئيسي عن الإصدار هو بنك الصين، وبنك أي.سي.بي.سي. كمسؤول فرعي.

كما مثل بنك الصين، وبنك أي سي بي سي، وبنك اتش س بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كممثلين فرعيين مشتركين.