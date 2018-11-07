انتخابات الكونغرس تضر الأخضر الأميركي أمام عمالقة العملات

الشارقة 24 – رويترز:

خسر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، حسب محللو الانتخابات لانقسام الكونغرس، وسيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب، مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.28 % إلى 96.04، وذلك بسبب رفض الرئيس الأميركي الحالي وسياساته التي عززت نمو الشركات.

وارتفع اليورو بنسبة 0.15 %، إلى 1.1443 دولار، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 1.1473 دولار، وصعدت العملة الموحدة نحو 1.1 % عن أدنى مستوى بلغته هذا العام، 1.1301 دولار، المسجل في 15 أغسطس.

وخسر الدولار 0.19 %، مقابل الين الياباني، ليسجل 113.21 ين، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع الين إلى 112.95.

ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيراً يذكر عند 0.7245 دولار أميركي.

وصعد الإسترليني 0.13 % إلى 1.3116 دولار، لكنه يظل دون أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع بقليل، البالغ 1.3142 دولار.

وتراجع الإسترليني إلى 1.3023 دولار، الثلاثاء، قبل أن يمحو خسائره في تعاملات متقلبة بفضل تنامي آمال تحقيق تقدم في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.