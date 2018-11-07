بخسارة مؤقتة

انتخابات الكونغرس تضر الأخضر الأميركي أمام عمالقة العملات

  • الأربعاء 07, نوفمبر 2018 في 11:47 ص
يرى المحللون الأميركيون، بأن انتخابات الكونغرس تفضي إلى انقسام، قد يلحق ضرراً مؤقتاً بالدولار، إذ من المرجح أن يُنظر إلى سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب، على أنها رفض للرئاسة الحالية، ولسياسات عززت نمو الشركات.
الشارقة 24 – رويترز:
 
خسر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، حسب محللو الانتخابات لانقسام الكونغرس، وسيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب، مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.28 % إلى 96.04، وذلك بسبب رفض الرئيس الأميركي الحالي وسياساته التي عززت نمو الشركات.
 
وارتفع اليورو بنسبة 0.15 %، إلى 1.1443 دولار، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 1.1473 دولار، وصعدت العملة الموحدة نحو 1.1 % عن أدنى مستوى بلغته هذا العام، 1.1301 دولار، المسجل في 15 أغسطس.
 
وخسر الدولار 0.19 %، مقابل الين الياباني، ليسجل 113.21 ين، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع الين إلى 112.95.
 
ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيراً يذكر عند 0.7245 دولار أميركي.
 
وصعد الإسترليني 0.13 % إلى 1.3116 دولار، لكنه يظل دون أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع بقليل، البالغ 1.3142 دولار.
 
وتراجع الإسترليني إلى 1.3023 دولار، الثلاثاء، قبل أن يمحو خسائره في تعاملات متقلبة بفضل تنامي آمال تحقيق تقدم في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.