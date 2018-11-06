وزير الاقتصاد يطلع على شركة "بروج" في الصين

الشارقة 24:

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن السياسة الانفتاحية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه كافة دول العالم، خلقت العديد من القنوات التي دعمت مسيرة التنمية في الدولة، وانعكست إيجاباً على فرص الشراكات الناجحة، مع مختلف الأسواق العالمية.

وثمن معاليه، حرص العديد من دول العالم، على تعزيز روابط من الشراكة عبر اتفاقيات التعاون مع دولة الإمارات، ما يعزز بالضرورة رفع مستويات التبادل التجاري في ظل النجاحات المتزايدة التي حققتها الإمارات، في القدرات التصنيعية والتنافسية، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية.

جاء ذلك، خلال اجتماعات ثنائية، عقدها معالي وزير الاقتصاد، مع عدد من كبار المسؤولين ورؤساء وفود الدول المشاركة، في معرض الصين الدولي الأول للواردات، حيث اجتمع معاليه مع كل من نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ووزير التجارة الكيني، ووزراء التجارة في كل من مصر وسويسرا والمكسيك وكوستاريكا وأرمينيا.

زيارة مقر "بروج"

من جهة أخرى، أجرى وفد دولة الإمارات برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، زيارة ميدانية إلى مقر شركة بروج للدائن البلاستيكية في شنغهاي، حيث تعرف على الإنجازات التي حققتها الشركة في السوق الصيني، وذلك من خلال عرض قدمه الرئيس التنفيذي لشمال آسيا في الشركة، حيث استعرض النجاحات المحققة على الصعيد الإقليمي، عبر سياسات التطور التي تجريها على اللدائن الخام، التي يتم استيرادها من الإمارات، ما عزز الثقة بمنتجات "بروج"، وارتقى بحصتها في أسواق المنطقة بصورة متنامية.

وسلط مسؤول الشركة، الضوء على أهم منتجات بروج ذات القيمة المضافة للعديد من القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية وصناعة السيارات والكوابل والإمدادات الكهربائية والإلكترونية والبيوت الزراعية، وغيرها، حيث تستحوذ الشركة على حصة سوقية كبيرة لهذه المنتجات في الصين والدول المجاورة، فضلاً عن شراكاتها العالمية الحيوية في هذا الصدد.

من جهته، عبر معالي وزير الاقتصاد، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها الشركة الإماراتية في الصين كنموذج ناجح للشركات الوطنية، مؤكداً أن التطورات التي تحرك الاقتصاد العالمي اليوم، تدعو لضرورة شحذ القدرات التنافسية لأية شركة في المرحلة الراهنة، فضلاً عن المستجدات المستقبلية المتوقعة، في ظل الاتجاهات التكنولوجية الحديثة، وما تحمله من فرص وتحديات تستدعي تعزيز القدرات التنافسية، لتحقيق الفائدة وتجاوز العقبات.

دور النقل الجوي

من جهة أخرى، زار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، العديد من الأجنحة الوطنية للدول المشاركة في معرض الصين الدولي للواردات، حيث اطلع على أبرز التطورات التي حققتها الدول، على صعيد تعزيز قدراتها التصديرية وأهم المنتجات والسلع المعروضة، فضلاً عن الفرص المتاحة، لفتح قنوات تعزز حضور الصادرات الإماراتية، في أسواق تلك البلدان.

كما قام معاليه بزيارة منصة شركة طيران الاتحاد في المعرض، مؤكداً أهمية تعزيز إسهامات قطاع النقل الجوي في الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين من جهة، وكذلك بين دولة الإمارات وكافة دول العالم بما يشمل نقل الركاب والشحن الجوي، مشيراً إلى أن التعاون الإماراتي الصيني في مجال الطيران المدني نشط حالياً بواقع أكثر من 75 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً بين البلدين، مع جهود ومساعي لمضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.

رافق معالي الوزير المنصوري في الزيارة، سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة راشد مطر القمزي قنصل عام دولة الإمارات في شنغهاي، وسعادة صالح الحميري قنصل الإمارات في بكين، ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وعائشة سعد الكبيسي الملحق التجاري بسفارة دولة الإمارات في الصين.