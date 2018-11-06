الأخضر يغطي بورصتي دبي والسعودية في تداولات الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت سوق دبي في تداولات منتصف الأسبوع، في جلسة الثلاثاء، ارتفاعاً ملموساً، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2815.60 نقطة، وكان الارتفاع نسبته 0.74%.

كما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7811.82 نقطة، بأرباح بلغت نسبتها 0.12%.

وتراجع مؤشر السوق البحرينية بعد أداء سلبي لقطاعي البنوك والاستثمار، بنسبة 0.12% لتقفل عند مستوى 1313.91 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4421.12 نقطة، وسط دعم من قطاعي الخدمات والمال.

وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.14% لتقفل عند مستوى 1963.81 نقطة، بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2815.60 0.74% السعودية 7811.82 0.12% البحرين 1313.91 0.12% سالب عمان 4421.12 6.10% الأردن 1963.81 0.14% سالب

السوق الكويتية مغلقة نظراً للأحوال الجوية

سوق دبي تسجل ارتفاعاً ملموساً

ارتفعت سوق دبي وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.80 نقطة، أو ما نسبته 0.74% ليقفل عند مستوى 2815.60 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 250.5 مليون سهم، بقيمة 363.3 مليون درهم، نفذت من خلال 3694 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات، واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة، بنسبة 2.46% تلاه قطاع الاستثمار، بنسبة 1.74% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

ارتفاع متواضع للسوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، بعد تباين أداء القطاعات، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 10.37 نقطة، أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 7812.64 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 123 مليون سهم، بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 101 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 64 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السع الرأسمالية القطاعات المرتفعة، بنسبة 2.27% تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.26%، وفي المقابل تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المتراجعة، بنسبة 1.36% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.73%.

محطة حمراء في السوق البحرينية

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية، وسط أداء سلبي لقطاعي البنوك والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.62 نقطة، أو ما نسبته 0.12% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1313.91 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.3 مليون سهم، بقيمة 500 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية، بواقع 3.42 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.61 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

قطاع الصناعة الخاسر الوحيد في السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية بدعم من قطاعي الخدمات والمال، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4421.12 نقطة رابحاً 6.10 نقطة أو ما نسبته 0.14%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 903.9 ألف ريال، نفذت من خلال 263 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات، واستقرار لأسعار أسهم 25 شركة.

السوق الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر السوق الأردنية، بعد أداء سلبي لقطاعاتها الثلاث، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

وأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1963.81 نقطة، ليخسر ما نسبته 0.14%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 2439 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لأسعار أسهم 43 شركة.