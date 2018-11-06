اليابان تستعد لاستئناف استيراد النفط من إيران

الشارقة 24 – رويترز:

توقع وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو، الثلاثاء، أن يستعد مشترو الخام الإيراني لاستئناف الواردات النفطية من طهران، بعد أن حصلت طوكيو على استثناء من العقوبات الأميركية.

وأبلغ سيكو الصحفيين، أن الولايات المتحدة أخذت في الحسبان استقرار معروض الطاقة، وأثر العقوبات على الشركات اليابانية، مضيفاً أن اليابان ستواصل تبادل وجهات النظر عن كثب مع واشنطن.

وأكد سيكو أن الأمر بيد الشركات الخاصة، لكن بناءً على هذا القرار، فمن المرجح أن تستعد الشركات "اليابانية" لاستئناف واردات الخام الإيراني.

وأوضح سيكو بخصوص ما إذا كانت الواردات اليابانية ستتوقف تماماً بعد انتهاء فترة الاستثناء البالغة 180 يوماً، قائلاً: "إن الأمر سيتوقف على مسار المفاوضات بين البلدين".