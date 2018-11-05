الإمارات تشارك في اجتماعات "المواصفات والمقاييس" الإسلامية

الشارقة 24:

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، في مدينة مكة المكرمة، بحضور وفود من 34 دولة إسلامية.

تأتي الاجتماعات، التي حضرها سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، لبحث القضايا المتعلقة بالتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس في الدول الإسلامية، إضافة إلى حضور اجتماع مجلس إدارة المعهد الـ"17"، واجتماع جمعيته العمومية الـ"13"، والتي شارك فيها عدد من ممثلي الدول الأعضاء في المعهد، إضافة إلى الأعضاء المراقبين في المعهد والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من المنظمات الإقليمية.

وناقشت الاجتماعات، التي استمرت يومين، عدداً من القضايا المتعلقة بأعضاء معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وتقرير الأمانة العامة، إلى جانب بعض القضايا المالية، إضافة إلى استعراض عدد من أنشطة المعهد في مجالي التقييس والاعتماد.

وأشاد سعادة عبد الله المعيني، بمخرجات الاجتماعات التي استهدفت تعزيز مكانة المنظمة والمعهد على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن "مواصفات" تتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية في مسعى داعم لأنشطة التقييس والجودة، إدراكاً منها لأهمية دورها في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والإنتاجي، وتشجيع حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

واستعرضت الهيئة أمام المعهد، خبراتها التراكمية الناجحة، وتجربتها في مجال الحلال والعلامة الوطنية للحلال، التي تشهد إقبالاً دولياً كبيراً، من قبل شركات عالمية تسعى إلى تسجيل منتجاتها ضمن منظومة الحلال، وهو ما يعكس مدى الثقة والترحيب الدولي بعلامة الحلال الإماراتية واقتناع هذه الشركات بجدوى الانضمام إليها.