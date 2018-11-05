الأحمر يظلل شاشات 4 بورصات في المنطقة الإثنين

الشارقة 24:





تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة، يوم الإثنين، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً هامشياً، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2794.80 نقطة، وكان الانخفاض نسبته 0.01%، كما تراجعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7802.27 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.57%، وسجلت السوق الكويتية هبوطاً بنسبة 0.12% لتقفل عند مستوى 5263.59 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

وارتفع مؤشر السوق البحرينية بدعم من قطاعات الصناعة والخدمات والبنوك بنسبة 0.05% لتقفل عند مستوى 1315.53 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4415.02 نقطة وسط ضغط من كافة القطاعات، وأخيراً صعدت السوق الأردنية بنسبة 0.04% لتقفل عند مستوى 1966.65 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2794.80 0.01 % سالب السعودية 7802.27 0.57 % سالب الكويت 5263.59 0.12 % سالب البحرين 1315.53 0.05 % عمان 4415.02 0.22 % سالب الأردن 1966.65 0.04 %

تراجع هامشي في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الإثنين، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.18 نقطة أو ما نسبته 0.01% ليقفل عند مستوى 2794.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 94 مليون سهم بقيمة 156.3 مليون درهم نفذت من خلال 2155 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة بنسبة 2.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.49%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 0.65%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.51%.

وسجل سعر سهم الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.73% وصولاً إلى سعر 3.35 درهم، تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10.94% وصولاً إلى سعر 0.355 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 4.81% وصولاً إلى سعر 0.771 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.40% وصولاً إلى سعر 0.256 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.6 مليون سهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 21.4 مليون سهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 14.5 مليون درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 10.4 مليون درهم.

خسائر في السوق السعودية في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

هبطت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الإثنين، بعد تباين أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 44.66 نقطة أو ما نسبته 0.57% ليقفل عند مستوى 7802.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 138.6 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 102 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع الرأسمالية القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 2.76%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.17%، وفي المقابل تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 2.25%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.51%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87%، وصولاً إلى سعر 140.2 ريال، تلاه سهم الجزيرة ريت بنسبة 8.76% وصولاً إلى سعر 15.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم رعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 41.40 ريال، وتراجع سهم التعاونية بنسبة 4.29% وصولاً إلى سعر 53.50 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.8 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 14.5 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 462.4 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 384.1 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يتراجع 0.12%

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الإثنين، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.25 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل عند مستوى 5263.59 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون دينار نفذت من خلال 1166 صفقة.

وسجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.65% وصولاً إلى سعر 0.156 دينار، تلاه سهم الدولي بواقع 0.41% وصولاً إلى سعر 0.243 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بيتك أعلى نسبة تراجع بواقع 0.51% وصولاً إلى سعر 0.589 دينار، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 0.48% وصولاً إلى سعر 0.206 دينار.

واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 3.1 مليون سهم، كما احتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 1 مليون دينار.

قطاع الفنادق والسياحة يحد من ارتفاع السوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الإثنين، وسط أداء إيجابي لقطاعات الصناعة والخدمات والبنوك، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.67 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1315.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 105.05 نقطة، واستقر قطاعا الاستثمار والتأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت بقية القطاعات بقيادة قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.70 نقطة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.12% وصولاً إلى سعر 0.099 دينار، تلاه سهم بي أم أم أي بنسبة 1.37% وصولاً إلى سعر 0.740 دينار، وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 6.08% وصولاً إلى سعر 0.402 دينار، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.095 دولار.

واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 461.5 ألف سهم.

السوق العمانية ترتد هابطة بضغط من كافة القطاعات

هبط مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الإثنين، بضغط من كافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4415.02 نقطة خاسراً 9.84 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.7 مليون سهم بقيمة 761.8 ألف ريال نفذت من خلال 227 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات، واستقرار أسعار أسهم 27 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم كلية مجان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87% وصولاً إلى سعر 0.490 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 0.98% وصولاً إلى سعر 0.103 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41% وصولاً إلى سعر 0.081 ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بنسبة 1.79% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال.

واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 469 ألف سهم، تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 430 ألف سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 177.4 ألف ريال، تلاه سهم سندات البنك الأهلي الدائمة بواقع 137.7 ألف ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الأردنية بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الإثنين، بعد أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والصناعة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1966.65 نقطة ليربح ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون دينار نفذت من خلال 2043 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22%.

وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50% وصولاً إلى سعر 2.15 دينار، تلاه سهم الجنوب للإلكترونيات بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سهم الأولى للتمويل بنسبة 5.08% وصولاً إلى سعر 0.56 دينار.

واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 2.7 مليون دينار، تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 1 مليون دينار.