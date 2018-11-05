توقف مكاسب الدولار قبل الانتخابات واليورو يكافح

الشارقة 24 – رويترز:

هبط الدولار، الإثنين، بعد أن حقق مكاسب على مدار 3 أسابيع مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي قد تتسبب في موجة جديدة من الاضطراب في الأسواق العالمية.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 96.39 وكان قد لامس الأسبوع الماضي أعلى مستوى في منذ يونيو 2017 عند 97.20.

ويترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصف للكونجرس الأميركي التي تجري، الثلاثاء، وتشير التوقعات إلى فرصة كبيرة أمام الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب بينما من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.1% إلى 1.1378 دولار.