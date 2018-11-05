إطلاق الاستراتيجية الجمركية الموحدة على مستوى الدولة

الشارقة 24 – وام:

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، يوم الأحد، في أبوظبي، الاستراتيجية الجمركية الموحدة، كأول استراتيجية موحدة على مستوى قطاع الجمارك في الدولة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبحضور شركاء الهيئة الاستراتيجيين.

وأوضح معالي علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، أن الاستراتيجية الجمركية الموحدة، خطوة مهمة في طريق توحيد وتكامل الخطط، على مستوى قطاع الجمارك في الدولة، من أجل بناء المستقبل، في إطار رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وأضاف معاليه، في كلمته الافتتاحية، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية، أن الاستراتيجية الجمركية الموحدة، تتضمن رؤية ورسالة واحدة، و5 قيم مؤسسية لقطاع الجمارك في الدولة، تسعى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، إلى تحقيقها عبر 5 أهداف استراتيجية، تتضمن 26 مبادرة، يتم تنفيذها عبر 68 نشاطاً، ويتم قياسها من خلال 18 مؤشراً ومعياراً لقياس الأداء وتقييم النتائج.

وأشار معاليه، إلى أن الاستراتيجية الجمركية الموحدة، تستهدف الارتقاء بمستوى العمل الجمركي، محلياً واتحادياً، إلى المستويات العالمية، وإنشاء منظومة أمنية متكاملة ومشتركة بين جميع الدوائر الجمركية في الدولة، إضافة إلى دعم التوجهات الحكومية في مجال التنافسية والابتكار واستشراف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وانسيابية المعلومات الجمركية وسهولة الحصول عليها.