الأحمر والأخضر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة الأحد

الشارقة 24:





تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في أولى تداولات الأسبوع في جلسة، يوم الأحد، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً وسط تراجع أداء القطاعات والأسهم ليهبط مؤشرها العام إلى مستوى 2794.98 نقطة، وكان الانخفاض نسبته 0.37%، فيما تراجعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7846.93 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.41%، وفي المقابل سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.13% لتقفل عند مستوى 5269.84 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما صعد مؤشر السوق البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 0.12% لتقفل عند مستوى 1314.86 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4424.86 نقطة وسط دعم من قطاعي الخدمات والمال، وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 1965.95 نقطة بعد تراجع لقطاع الصناعة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2794.98 0.37% سالب السعودية 7846.93 0.41% سالب الكويت 5269.84 0.13% البحرين 1314.86 0.12% عمان 4424.86 0.06% الأردن 1965.95 0.02% سالب

سوق دبي تبدأ تداولات الأسبوع بخسائر على مختلف المستويات

هبطت سوق دبي في تعاملات، يوم الأحد، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.24 نقطة أو ما نسبته 0.37% ليقفل عند مستوى 2794.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 56.6 مليون سهم بقيمة 89.6 مليون درهم نفذت من خلال 1178 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم 6 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وقطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 3.44%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 1.50 درهم، تلاه سهم مصرف عجمان بنسبة 1.87% وصولاً إلى سعر 0.927 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.27% وصولاً إلى سعر 1.12 درهم، تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 2.44% وصولاً إلى سعر 0.240 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.9 مليون سهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 9.2 مليون سهم، كما احتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 7.1 مليون درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 6.8 مليون درهم.

السوق السعودية تتراجع وسط تباين أداء قطاعاتها

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأحد، بعد تباين أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 32.44 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليقفل عند مستوى 7846.93 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 117.1 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 93 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 81 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة بواقع 1.19%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.09%، وفي المقابل تراجع قطاع الأدوية بنسبة بواقع 4.17%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.94%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 127.6 ريال، تلاه سهم عناية بنسبة 9.95% وصولاً إلى سعر 23.64 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخدمات الأرضية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.01% وصولاً إلى سعر 33.65 ريال، وتراجع سهم نماء للكيماويات بنسبة 5.37% وصولاً إلى سعر 29.05 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.5 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 10.3 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 335.6 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 282.2 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتفع في ظل صعود مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الأحد، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.98 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 5269.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.6 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار نفذت من خلال 1387 صفقة.

وسجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.35% وصولاً إلى سعر 0.0973 دينار، تلاه سهم الدولي بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.242 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 0.80% وصولاً إلى سعر 0.622 دينار، تلاه سهم خليج ب بواقع 0.77% وصولاً إلى سعر 0.259 دينار.

واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.6 مليون سهم، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 5.4 مليون سهم، كما احتل سهم خليج ب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.7 مليون دينار، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 1 مليون دينار.

السوق البحرينية تصعد بدعم ترأسه قطاع الخدمات

صعد أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأحد، وسط أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.63 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1314.86 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 395.5 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 14.7 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.47 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.74 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.20% وصولاً إلى سعر 0.258 دينار، تلاه سهم جي أف أتش بنسبة 1.47% وصولاً إلى سعر 0.345 دولار، وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 3.41% وصولاً إلى سعر 0.085 دينار، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.04% وصولاً إلى سعر 0.096 دينار.

واحتل سهم جي أف أتش المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 1.3 مليون سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات بواقع 611.2 ألف سهم.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الأحد، بدعم من قطاعي المال والخدمات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4424.86 نقطة رابحاً 2.68 نقطة أو ما نسبته 0.06%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 704.9 ألف ريال نفذت من خلال 215 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، واستقرار أسعار أسهم 22 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.06%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.

وسجل سعر سهم الوطنية للصناعات الدوائية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.59% وصولاً إلى سعر 0.192 ريال، تلاه سهم البنك الأهلي بنسبة 1.33% وصولاً إلى سعر 0.152 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم مسقط للغازات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.42% وصولاً إلى سعر 0.226 ريال، تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 2.13% وصولاً إلى سعر 0.092 ريال.

واحتل سهم بنك صحار الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 835.7 ألف سهم، تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 758.4 ألف سهم، بينما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 169.9 ألف ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 104.4 ألف ريال.

قطاع الصناعة يقود السوق الأردنية للتراجع

هبط مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأحد، بعد أداء سلبي لقطاع الصناعة في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1965.95 نقطة ليخسر ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون دينار نفذت من خلال 2217 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة، واستقرار أسعار أسهم 42 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.07%.