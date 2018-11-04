"الوزاري للتنمية" يطلع على تقارير ديوان المحاسبة

الشارقة 24 – وام:





اطلع المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على تقارير ديوان المحاسبة لعدد من الجهات الاتحادية، ومنها تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي والعمليات المالية لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية عن السـنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.

كما اطلع على تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن السـنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي، في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.