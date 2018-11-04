"الإنماء التجاري" تستعرض مقومات الشارقة السياحية

الشارقة 24:

في إطار أجندة مشاركاتها في كبرى الفعاليات المختصة في قطاع السياحة والضيافة في العالم، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتتويجاً لرؤيته في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، تعتزم "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" استعراض مقومات الإمارة السياحية خلال مشاركتها في معرض "لندن الدولي للسياحة والسفر 2018"، الذي ينطلق في 5 ويستمر لغاية 7 نوفمبر المقبل في "إكسل لندن".

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز تدفق السياح والزوار الباحثين عن تجارب سياحية استثنائية للاستمتاع بعطلاتهم السنوية، إذ يركز المعرض هذا العام على الاتجاه العالمي الناشئ الذي يجمع بين "سياحة الأعمال والترفيه" على حد سواء.

وتشارك الهيئة في "معرض لندن للسياحة الدولية 2018" للمرة الـ 16 على التوالي لإلقاء الضوء على الخطط التسويقية والترويجية لإمارة الشارقة، وتعريف الزوار من الأسواق البريطانية والإيرلندية بالمنتج السياحي المتفرّد الذي تقدّمه الإمارة، باعتبارها وجهة رائدة تمتلك مقومات سياحية عائلية وثقافية وبيئية متنوعة.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار تحقيق "رؤية الشارقة السياحية 2021" الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، أن مشاركتنا في معرض لندن الدولي للسياحة والسفر 2018 للمرة الـ 16 على التوالي تعكس أهميّة المعرض بالنسبة لنا في تحقيق أهدافنا وغاياتنا الاستراتيجية، الرامية إلى استهداف كبرى الأسواق السياحية العالمية المشاركة في هذا الحدث الضخم.

وأضاف: نعتمد خلال مشاركاتنا في مثل هذه المعارض إلى تعزيز تدفق الزوار من المملكة المتحدة وإيرلندا إلى الإمارة، ونتطلع هذا العام إلى استعراض مقومات القطاع السياحي في الشارقة والتجارب الاستثنائية التي نقدّمها فضلاً عن تعزيز شبكة علاقاتنا الدولية تماشياً مع أهداف "رؤية سياحة الشارقة 2021".

وأشار سعادته إلى أن المعرض يشكّل إضافة هامّة إلى الجهود المستمرة لتوفير أهم التجارب والمنتجات السياحية لزوار الإمارة، من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم السياحة والضيافة الدولية، وأن الهيئة تتطلع إلى استعراض مقومات سياحية قائمة على تلبية المتطلبات المعاصرة، مستندةً في ذلك على المقومات التراثية الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة الشارقة.

وتعتزم الهيئة تنفيذ ورش عمل وبرامج تفاعلية مشتركة لزوار المعرض بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والفعاليات الثقافية والتراثية التي تستضيفها وتنظمها الشارقة طوال السنة، مع التركيز على تقديم عروض وأنشطة للسياح الباحثين عن تجارب سياحية مميّزة وممتعة لقضاء عطلاتهم.

وفي إطار الارتقاء بالقطاع السياحي ستعلن الهيئة عن عدد من الفنادق والمنتجات السياحية التي سيتم افتتاحها خلال العام المقبل للنهوض بهذا القطاع، وضمان استمرارية التميّز والتفرّد عن باقي الوجهات السياحية في المنطقة.