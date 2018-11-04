تعاون علمي بين "موارد الشارقة" و"التنمية الاقتصادية"

الشارقة 24:

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ندوة لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تحت عنوان "المنظمة المتعلمة"، قدمها الدكتور منصور الشامسي مستشار دائرة الموارد البشرية، بمقر إكسبو الشارقة، وذلك على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتأتي الندوة ضمن التعاون العلمي بين الدائرة ودائرة التنمية الاقتصادية، حيث تندرج تحت منظومة البرامج المصممة تحت طلب الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، تلبيةً لاحتياجاتها المدروسة في التدريب.

وتناولت الندوة تعريفاً بمفهوم المنظمة المتعلمة التي تسعى إلى توظيف المعلومة كأساس لأعمالها بحيث تصبح خياراتها الاستراتيجية والتنافسية قائمة على المعرفة، وتغدو فيها بيئات الأعمال بيئات معارف وتعلم يحصل الموظف من خلالها على تراكم معرفي يضفي على أعماله التميز الحقيقي.

واستعرض الدكتور منصور عملية التعلم التنظيمي التي يتم من خلالها تعديل سلوك العاملين في المؤسسة، وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من الأداء الفعال، وتنمية وعيهم بالمشكلات وكيفية التفاعل معها، بالإضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق الأهداف بكفاءة اعتماداً على فرق العمل.

كما طرح خلال الندوة أنماط التعلم التنظيمي، وأبعاده، والمزايا التي يحققها، إلى جانب أهداف عملية التعلم التنظيمي ومعوقاتها وسائل التغلب عليها، والقواعد الأساسية لبناء مؤسسة التعلم، وعناصرها.

وركز على خصائص المنظمة المتعلمة التي تضمن حماية المشاركة الفعالة لأفراد المنظمة، وتأسيس أنظمة الحصول على المعرفة، والاعتماد على الابتكار والإبداع، علاوة على دعمها بالبيئة المحيطة، وتفويض الأفراد في إطار نظرة مشتركة، ودعم نشاطات القادة في تحفيز عملية التعلم، إلى جانب إتاحة فرص التعلم والتعليم المستمر، واستخدام التعلم لبلوغ الأهداف، وربط الأداء الفردي بالأداء التنظيمي، وتشجيع فرق التعلم والتعاون الجماعي، وأيضاً تعزيز ثقافة الحوار في المنظمة.