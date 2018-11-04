غرفة الشارقة تبحث التعاون مع "شراع"

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مجال دعم وتطوير المبادرات المحفزة لرواد الأعمال وتمكين الشباب، الذين يتطلعون لإنشاء وإطلاق مشاريعهم الاقتصادية الخاصة.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونجلاء أحمد المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، توقيع مذكرة تفاهم مشترك لدعم حاضنات الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة.

واستعرض الاجتماع الذي عُقد في مقر غرفة الشارقة مؤخراً، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، ومحمد راشد ديماس عضو مجلس الإدارة، والمسؤولين من الجهتين، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما سبل التعاون بين الجانبين لدعم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018"، الذي تنطلق فعاليات دورته الثانية في 20 نوفمبر الجاري في نادي الشارقة للجولف والرماية.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة، حرص الغرفة الدؤوب على تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وتضافر الجهود بما ينسجم مع رؤية الإمارة وسعيها الحثيث لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال لتأسيس وتطوير الشركات الناشئة المبتكرة التي من شأنها المساهمة في نمو اقتصاد الإمارة والدولة.

وأشاد العويس بأهمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، باعتباره أحد المبادرات التي تساهم بشكل فاعل في تنمية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز مكانتها كمركز مساند وداعم وجاذب للشركات الناشئة، لافتاً إلى حرص الغرفة على تحفيز رواد الأعمال الذين يعملون تحت مظلتها على المشاركة في المهرجان، باعتباره فرصة قيّمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمقبلين على تأسيس مشاريعهم الاقتصادية الخاصة للحصول على الاستشارات المناسبة التي تساعدهم على تحقيق النجاح في أعمالهم.

من جانبها، أكدت نجلاء أحمد المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، حرص المركز على الارتقاء الدائم بمستوى علاقات التعاون مع غرفة الشارقة، في سبيل إرساء دعائم منظومة المشاريع الناشئة في إمارة الشارقة.

وأشارت إلى أن الاجتماع شكل فرصة للتشاور حول سبل مساهمة الغرفة في دعم نجاح الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018"، الذي يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم رواد الأعمال على المستوى المحلي والدولي، ويقام تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع".

وقدمت المدفع عرضاً عن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي يشهد مشاركة 100 متحدث من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى توفير منصة فعالة لرواد الأعمال للانطلاق بأعمالهم لآفاق جديدة، بالإضافة إلى وضع إمارة الشارقة على خريطة تطوير قطاع ريادة الأعمال محلياً وعالمياً.