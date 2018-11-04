وزير تطوير البنية التحتية يستقبل نظيره الأذربيجاني

الشارقة 24:

استقبل معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، بمكتبه في ديوان الوزارة بدبي، رامين قولوزاده وزير النقل والاتصال والتكنولوجيا العالية في جمهورية أذربيجان والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وسعادة المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع، التأكيد العلاقات الثنائية القوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما فيها مجال البنية التحتية والنقل، ودور مثل هذه اللقاءات في توسيع أفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.

واستعرض معالي وزير تطوير البنية التحتية خلال اللقاء أبرز إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال البنية التحتية والنقل، وما حققته الدولة من مراكز متقدمة عالمياً ضمن مؤشرات التنافسية، ورؤيتها التي تستند على أن تكون من الأفضل عالمياً بحلول العام 2021، إلى جانب التطرق إلى أحدث الابتكارات التي تعمل وفقها الوزارة لتطوير منظومة البنية التحتية، وشبكة الطرق الاتحادية.

وأثنى معاليه، على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما أكد أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية والنقل والطرق، لما لذلك من دور فعال في تعزيز العمل المؤسسي لكلا الجانبين.

من جانبه تقدم وزير النقل والاتصال والتكنولوجيا العالية في جمهورية أذربيجان بالشكر على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية والطرق، التي بدروها دعمت مكانتها العالمية في مختلف المجالات.