جائزة الشارقة في المالية العامة تبحث تشكيل لجنة التحكيم

الشارقة 24:

ناقش المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة، تفاصيل تشكيل هيئة تحكيم الجائزة في دورتها الأولى، التي ستقام في فبراير 2019.

جاء ذلك، في الاجتماع الثاني للمجلس، برئاسة سعادة سالم يوسف القصير رئيس المجلس، وحضور سعادة الدكتور منصور بن نصار الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس، وعدد من المستشارين والخبراء.

واقترح المجتمعون، الجدول الزمني للجائزة، واختيار لجنة تحكيم الجائزة، والمكونة من 8 شخصيات على أن تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بترشيح أربع منهم، فيما يتولى المجلس الأعلى للجائزة في إمارة الشارقة، اختيار بقية الشخصيات الأخرى، بالاعتماد على ترشيحات مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المتخصصة بالتميز المؤسسي والإداري.

ورشح مجلس إدارة الجائزة إلى لجنة التحكيم، الدكتور محمد إبراهيم الشافعي رئيساً للجنة، وعضوية كل من الدكتور أكثم عيسى حمود المغايرة، والدكتور حازم شرف الدين حافظ، والدكتورة مها محمد طه القاضي، ورامي نعمان الجاغوب، وعذاري فهد الحمادي، وعبد العظيم علي رزق حرب، وإبراهيم محمد عبد الفتاح.

وأوضح سعادة سالم يوسف القصير، أن جائزة الشارقة في المالية العامة تتميز بنوعية فكرتها وتوجهاتها، فهي تعد أداة قياس مهمة لمعرفة مدى الالتزام بمعايير التميز في العمل المالي الحكومي على اختلاف أوجهه، وتوقع أن تصبح الجائزة على المدى القريب واحدة من أبرز الجوائز العربية الخاصة في هذا المجال لا سيما وأن مجلس إدارة الجائزة يتطلع إلى إحداث قفزة نوعية في طبيعة الأداء المؤسسي الحكومي، من خلال فئات الجائزة المختلفة.

وأضاف أنه تم خلال اجتماع مجلس الإدارة، تحديد كافة المعايير الخاصة بفئات الجائزة، والمتطلبات التي تمكن المتنافسين عليها من الوصول إلى النهائيات إلى جانب ترشيح أعضاء لجان تحكيم الجائزة، والذين يمثلون أسماء مهمة ستعمل على إثراء الجائزة، وتزيد من قيمتها المعنوية وتأثيرها، وحضورها على الساحة الى جانب انها تؤسس لمستقبل جيد للجائزة.

يشار إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة، تهدف إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية في العالم، وتفعيل وظائف الإدارة المالية والمحاسبية، إلى جانب تعزيز أفضل الممارسات في إدارة المال العام، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد المالية الحكومية بشكل جيد، كما ستساعد على توفير المؤشرات العامة التي من شأنها مساعدة صناع القرار وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.

وتتضمن الجائزة، 5 فئات، الأولى خاصة بالجهة الحكومية المتميزة في المالية العامة، والثانية تتعلق بأفضل منهجية في التخطيط المالي الحكومي، والثالثة تختض بأفضل نظام مالي إلكتروني، فيما خصصت الرابعة للمشروع المتميز أو المبادرة المتميزة في المالية العامة، أما الفئة الخامسة فهي خاصة بتقييم المدير المالي العربي المتميز.