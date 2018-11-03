غرفة الشارقة تبحث فتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال المحلي

الشارقة 24:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورش عمل، لعدد من ممثلي الأجهزة الحكومية في الشارقة المعنية بالتصدير ودعم المنشآت المصدرة، والمشاركة في البرنامج الترويجي والاستثماري للإمارة.

عقدت الورش التي انقسمت إلى 4 جلسات، على مدى يومين، في "فندق نزل الرفراف" في كلباء، بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، والدكتور سلطان الملا عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى عدد من موظفي مركز تنمية الصادرات، وممثلي مجموعة شركات من مختلف القطاعات الصناعية العاملة في الشارقة ذات النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصديري.

وتأتي هذه الورش، في إطار سعي مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى التعرف على أولويات المصدرين والتحديات التي يواجهونها، وسبل تحقيق تطلعاتهم وتسهيل حركة الصادرات والتجارة بين الشارقة ومختلف دول العالم، وجذب المستثمرين الأجانب والالتزام بالمواصفات المعتمدة في الدولة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الخارج.

وأوضح سعادة عبد الله سلطان العويس، أن تنظيم هذه الورش جاء في إطار السعي لتحقيق استراتيجية مركز الشارقة لتنمية الصادرات، الذي يعد أحد مبادرات الغرفة التي أطلقت تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بهدف تنمية وتطوير صادرات الشارقة وتهيئة السبل المساندة لمجتمع الأعمال في الإمارة لتطوير أعماله وتوسيع رقعة انتشار صناعاته ومنتجاته على الساحة الدولية.

وأضاف سعادة العويس، أن مبادرة مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتنظيم هذه الفعالية بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، هو واحد من الأنشطة الدورية والضرورية التي من شأنها أن تسهم في وضع خارطة طريق تعزز توجهات المركز وتساعده على تطوير برامجه المستقبلية، بما يخدم أوسع شريحة من منشآت القطاع الخاص في الإمارة، وخاصة التي تمارس أنشطة صناعية وتتطلع لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، من خلال التعرف عن قرب على توجهات القطاع الخاص وتقوية دوره في مسيرة التنمية المستدامة والنهوض باقتصاد الإمارة إلى المستويات المنشودة والترويج للصادرات الوطنية وتسهيل التجارة ودعم المشاريع الاقتصادية بمختلف أحجامها وأشكالها.