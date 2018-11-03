ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند يستكشف فرص الاستثمار بالإمارة

الشارقة 24 – وام:

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند، ضمن فعاليات اليوم الثاني، من "قمة الشراكة الهندية-الإماراتية"، التي عقدت في دبي.

ويهدف الملتقى، الذي حضره سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشارقة والهند، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الإمارة، في مختلف القطاعات الحيوية.

وتضمن الملتقى، جلسة حوارية، تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في الشارقة"، تحدث فيها كل من محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة"، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطـقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهـيئة المنطقة الحرة في الحمرية، ومروان سالم المهيري رئيس قسم المعارض في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ولالو صموئيل الرئيس التنفيذي لشركة كينغستون القابضة، ورافاييل سانجورجو لوبيز المدير التنفيذي لشركة "تنظيف" التابع لشركة "بيئة"، وإيان رولينسن المدير لعام لشركة غلفتينر.

وتأتي مشاركة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في قمة الشراكة الهندية-الإماراتية، في إطار التزامه بالعمل على دعم حجم الاستثمارات الهندية في الدولة، عبر عرض مستجدات المشهد الاستثماري في الإمارة، والقطاعات الواعدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال الهنود، وخاصة في قطاعات الصحة والبيئة والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمشاريع المتوسطة والصغيرة والقطاع اللوجستي.

وأكد سعادة مروان السركال، أن إمارة الشارقة والهند ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أهمية الملتقى في تنظيم شراكات تلبي الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للاستثمارات الخارجية القادمة من الهند إلى أسواق الإمارة.

وأوضح سعادته، أن إمارة الشارقة تعد واحدة من القوى المحركة الأساسية لقطاع استثمارات الهند في الخارج في منطقة الخليج، والتي تصل قيمتها إلى 137 مليار دولار أميركي، كما أنها الشريك التجاري الأبرز لدولة الهند في تجارة السلع غير النفطية، حيث شهدت كل من إمارة الشارقة والهند نمواً اقتصادياً ملحوظاً، وسط توقعات بوصول نسبته إلى 7.5% في الهند و3.9% في دولة الإمارات عام 2018 .

وكانت أعمال الملتقى، قد بدأت بعرض فيلم يستعرض الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة التي تعد وجهة صناعية أولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تحتضن الإمارة أكبر مناطق صناعية في المنطقة، تضم صناعات متنوعة، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، من موانئ جوية وبحرية وطرقات سريعة تسهل حركة التصدير وإعادة التصدير، لكل ما يتم إنتاجه في الإمارة ما جعل منها بوابة صناعية مفتوحة على أسواق العالم.

وتناولت الجلسة الحوارية، خلال الملتقى، الإمكانات الهائلة والمزايا التنافسية التي توفرها الشارقة للمستثمرين بدءاً من سياسة الباب المفتوح، مروراً بتسهيل عملية تأسيس الأعمال وانتهاء بالمناطق الاستثمارية الخاصة والبيئة التنظيمية المواتية.

من جهته، أكد محمد جمعة المشرخ، أن عدد الشركات الهندية المسجلة لدى المناطق الحرة ودوائر الدولة في الشارقة وصل إلى 24 ألف شركة، تعمل في نشاطات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتجارة والتصنيع وتجارة التجزئة، مشيراً أنه لدى المكتب العديد من الخطط على مدى السنوات المقبلة لزيادة هذا العدد، من خلال استكشاف أسواق جديدة تشمل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحلول تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وأضاف أن إمارة الشارقة تمتاز ببنية تحتية قوية وسوق واعدة قائمة على نهج التنويع الاقتصادي والاهتمام بالاستثمار في المجالات المتقدمة مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة، إلى جانب ما تقدمه من حوافز وتسهيلات رائدة للمستثمرين الهنود تفتح أمامهم الباب لتوسيع أعمالهم والبحث عن فرص جديدة لهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح المشرخ، أن الملتقى يأتي كخطوة استراتيجية تنسجم مع المرسوم الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والقاضي بإنشاء "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر"، وهي تابعة لوزارة الاقتصاد وتعمل بالتنسيق مع عدد من وكالات الترويج الاستثماري المحلية، بهدف دفعة عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز نمو قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الدولة.

من جانبه، أعلن سعود سالم المزروعي، أن المناطق الحرة في الدولة مثل المنطـقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية، تهدف إلى توفير منصة استراتيجية للمستثمرين لاستكشاف فرص واعدة لتأسيس الأعمال أو توسيع نطاقها وتحقيق النمو الاقتصادي وتقديم خدماتهم في مختلف المجالات.

وأعرب عن ثقته بأن الأداء الحالي لمعدل نمو الاستثمارات والمشاريع الهندية في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة سيتواصل بخطى راسخة الأمر الذي سيمثل داعماً كبيراً، لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز تنافسية اقتصاديهما لمواكبة الوتيرة المتسارعة التي تشهدها مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى العالم.

وأكد الالتزام بتقديم كل ما يحتاجه المستثمرون الهنود من مزايا وخدمات وبنية تحتية متطورة تتوافق مع تطلعاتهم، وذلك انطلاقاً من إيماننا بضرورة تزويد كل مستثمر بخدمات مصممة وفق طلبه ملبية لكافة احتياجاته.

وفي حديث له عن الأسواق الأكثر جذباً للاستثمارات الهندية في الشارقة، أوضح مروان سالم المهيري أن القطاعات الاقتصادية ما تزال تستحوذ على اهتمام شركات الاستثمار الهندية في الشارقة التي تمثل واحدة من المراكز الصناعية الأساسية في دولة الإمارات، ومن هذا المنطلق نواصل العمل جاهدين على تقديم خدمات متكاملة لشركائنا في قطاعات الأعمال في مختلف دول العالم عموماً، وفي الهند على وجه الخصوص ما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن هذا الملتقى يمثل فرصة مثالية لطرح ومناقشة التغيرات الجوهرية التي شهدتها إمارة الشارقة ومسيرة التنمية الاقتصادية فيها وكيف يمكن للمستثمرين الهنود الاستفادة من هذه التطورات، خاصة بعد الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عن توقيعها مؤخراً بين الإمارات والهند، والتي تهدف إلى تحرير الشركات من سيطرة الدولار الأميركي وغيرها من العملات الأجنبية وإجراء جميع التعاملات التجارية التي تتم بين البلدين مباشرة بالروبية الهندية.

وتضمن جدول أعمال الملتقى، العديد من الجلسات النقاشية كان أبرزها جلسة قدمها أيان رولينسن سلط الضوء خلالها على أحدث التطورات التقنية في مجال إدارة الموانئ والمستخدمة في الشارقة، وبشكل خاص في ميناء خورفكان الذي يتميز بتقديم خدمات رائدة تسهم في تيسير حركة استيراد وتصدير البضائع وضمان تنفيذ الإجراءات بسهولة وكفاءة عالية، ما عزز مكانته واحداً من أهم الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارة بهدف جذب الاستثمارات الهندية إلى الشارقة.

وأكد رولينسن، أن شركة "غلفتينر" تحرص على مواكبة أحدث التقنيات العالمية لتقديم خدمات وحلول لوجستية مبتكرة تسهم في ترسيخ التعاون وتعزيز الروابط التجارية بين الشارقة والهند.

من جانبه، أوضح رافاييل سانجورجو لوبيز، أن إمارة الشارقة تمتلك مرافق حديثة مزودة بتقنيات وخدمات رائدة في مجال إدارة النفايات، جعلت منها أحد القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين الهنود، نظراً لما يحمله من فرص واعدة سواء في مجال تقنيات فصل النفايات أو في مشاريع وشركات إعادة التدوير.

وأكد لالو صموئيل على المكانة الهامة التي تحتلها إمارة الشارقة باعتبارها أحد الأسواق الرئيسية للمستثمرين الهنود بفضل موقعها الاستراتيجي الذي جعل منها مركزاً اقتصادياً حيوياً، يقدم خدماته لأكثر من نصف سكان العالم ووجهة استثمارية جاذبة توفر بيئة أعمال محفزة وسوقاً واعدة للشركات والمستثمرين في العالم.