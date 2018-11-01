الدرهم يرتفع أمام سلة العملات العالمية خلال شهر

الشارقة 24 - وام:

ارتفعت قيمة الدرهم مقابل أهم 4 عملات عالمية، خلال شهر واحد، بنسبة تراوحت بين 1.2% الى 4.2%، وذلك وفقاً لما اظهره التحليل الخاص بحركة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات العالمية، استناداً إلى قائمة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وجاء الارتفاع في قيمة الدرهم مقابل العملات العالمية، حيث شملت اليورو والين والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى الفرنك السويسري، خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بعد الصعود الكبير الذي سجله الدولار الأميركي.

وتفصيلاً فقد ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل اليورو إلى 4.15 بنمو نسبته 3.5%، في تاريخ 31 أكتوبر من العام 2018، مقارنة مع 4.28 للدرهم في شهر سبتمبر من العام ذاته.

كما ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الفرنك السويسري بنسبة 4.2% بالغاً مستوى 3.64، مقارنة مع 3.80 خلال فترة الرصد نفسها.

وشمل الارتفاع الذي شهدته العملة المحلية أيضاً سعر الصرف مقابل الجنيه الإسترليني إلى 4.68، بنسبة بلغت 2.5%، مقارنة مع 4.80 للدرهم في سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد حركة الدرهم مقابل الين الياباني، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2% تقريباً بالغاً 0.0323 للدرهم، مقارنة مع 0.0327 في شهر سبتمبر الماضي.

ويشار إلى أن العديد من العوامل ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة، من ضمنها زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على التجارة بين الولايات المتحدة والصين.