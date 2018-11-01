الإمارات تستعرض سياستها في قطاع الاتصالات أمام مؤتمر المندوبين المفوضين

الشارقة 24 – وام:

عرضت دولة الإمارات سياستها في قطاع الاتصالات، أمام مؤتمر المندوبين المفوضين 2018، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد وليد علي فلاح المنصوري عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في بيان السياسة، أن استشراف المستقبل كان على الدوام جزءاً لا يتجزأ من المسيرة الإماراتية، وهي التي تمتلك اليوم وزير دولة للذكاء الاصطناعي يرأس مجلساً وطنياً للذكاء الاصطناعي.

وتطرق البيان، إلى امتلاك دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم استراتيجية وطنية للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، التي تمثل حجر الزاوية في خطة مئوية الإمارات 2071، وتهدف من بين أمور عديدة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 .

وأشار البيان إلى اعتماد حكومة الإمارات استراتيجية للتعاملات الرقمية "بلوك تشين"، تقضي بتحويل 50% من التعاملات الحكومية إلى منصة "بلوك تشين" بحلول عام 2021، مما يوفر على خزينة الدولة نحو 11 مليار درهم سنوياً.

وأضاف المنصوري، أن دولة الإمارات حققت المركز الأول في مؤشر تغطية شبكة الألياف الضوئية "FTTH"، وكذلك حققت المراكز الأولى في تغطية شبكة الهاتف المتحرك وإنترنت النطاق العريض المتنقل، كما حققت الإمارات المركز الأول في مؤشر استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكفاءة الحكومة، في التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها من أوائل دول المنطقة في إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري.

وسلط البيان الضوء على البرنامج الوطني الإماراتي للفضاء الذي يتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين، وخطة لمئة عام، تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول 2117، والوصول بمسبار "الأمل" الإماراتي إلى المريخ في عام 2021، تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات.