"الاتحادية للتنافسية" تشيد بتقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال

الشارقة 24 – وام:

أشاد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بترتيب دولة الإمارات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء، الذي كشف عن صعودها للمركز الـ 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربيا للعام السادس على التوالي.

وأوضح لوتاه أن أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً يعملون ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدولة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الإمارات وإبرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في واشنطن.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.