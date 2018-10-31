أسواق المنطقة تشهد موجة صعود جماعي الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً، في تداولات جلسة يوم الأربعاء، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً وسط ارتفاع أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2784.60 نقطة، وكان هذا الارتفاع نسبته 1.50%، كما ارتفعت السوق السعودية وسط ارتفاع شبه جماعي لقطاعاتها إلى مستوى 7907.01 نقطة بأرباح بلغت نسبتها 0.95%، وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.18% لتقفل عند مستوى 5234.18 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

وكذلك ارتفع مؤشر السوق البحرينية بدعم كان على رأسه قطاع البحرين بنسبة 0.14% لتقفل عند مستوى 1314.73 نقطة، وصعد مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4422.91 نقطة وسط دعم من قطاعي المال والصناعة، وأخيراً ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.09% لتقفل عند مستوى 1958.68 نقطة وسط ضغط من قطاعي الخدمات والمال.

السوق الإغلاق التغير دبي 2784.60 1.50 % السعودية 7907.01 0.95 % الكويت 5234.18 0.18 % البحرين 1314.73 0.14 % عمان 4422.91 0.05 % الأردن 1958.68 0.09 %

سوق دبي تواصل حصد الأرباح وسط دعم من غالبية قطاعاتها

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط ارتفاع أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 41.06 نقطة أو ما نسبته 1.50% ليقفل عند مستوى 2784.60 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 185.6 مليون سهم بقيمة 285.4 مليون درهم نفذت من خلال 3399 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة، واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ترجع قطاع الصناعة بنسبة 5.99%، واستقر قطاع النقل وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بتصدر قطاع العقارات بنسبة 2.71%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.44%.

وسجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.79% وصولاً إلى سعر 2.01 درهم، تلاه سهم إعمار بنسبة 4.08% وصولاً إلى سعر 5.10 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.98% وصولاً إلى سعر 2.20 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.52% وصولاً إلى سعر 1.37 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 88.1 مليون سهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 34 مليون سهم، واحتل سهم سلامة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 40.4 مليون درهم، تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 30.5 مليون درهم.

ارتفاع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأربعاء، بعد ارتفاع شبه جماعي للقطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 74.03 نقطة أو ما نسبته 0.95% ليقفل عند مستوى 7907.01 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 182.2 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 154 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة بواقع 0.21%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الإعلام والترفيه بنسبة بواقع 3.93%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.31%.

وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 21.46 ريال، تلاه سهم تهامة بنسبة 9.92% وصولاً إلى سعر 42.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المملكة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.35% وصولاً إلى سعر 7.90 ريال، وتراجع سهم بوان بنسبة 1.84% وصولاً إلى سعر 13.90 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.9 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 18.1 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 457.8 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 382.2 مليون ريال.

محطة خضراء في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 9.49 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 5234.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 31.1 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 1859 صفقة.

وسجل سعر سهم جي أف اتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.15% وصولاً إلى سعر 0.097 دينار، تلاه سهم ميزان بواقع 0.64% وصولاً إلى سعر 0.630 دينار، في المقابل سجل سعر سهم برقان أعلى نسبة تراجع بواقع 1.08% وصولاً إلى سعر 0.275 دينار، تلاه سهم صناعات بواقع 0.64% وصولاً إلى سعر 0.155 دينار.

واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.2 مليون سهم، تلاه سهم زين بواقع 3.5 مليون سهم، كما احتل سهم أهلي متحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 2.3 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط أداء إيجابي لقطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، وكان هذا الارتفاع بواقع 1.83 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1314.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.1 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.42 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.52 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.32% وصولاً إلى سعر 0.770 دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.92% وصولاً إلى سعر 0.438 دينار، وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 7.22% وصولاً إلى سعر 0.090 دينار، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.095 دولار.

واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 6.5 مليون سهم، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 455 ألف سهم.

السوق العمانية ترتفع بدعم ترأسه قطاع المال

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الأربعاء، بدعم من قطاعي المال والصناعة، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4422.91 نقطة رابحاً 2.24 نقطة أو ما نسبته 0.05%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 21.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون ريال نفذت من خلال 485 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات، واستقرار أسعار أسهم 18 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.

وسجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17% وصولاً إلى سعر 0.094 ريال، تلاه سهم الأسماك العمانية بنسبة 1.32% وصولاً إلى سعر 0.077 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56% وصولاً إلى سعر 0.038 ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بنسبة 0.99% وصولاً إلى سعر 0.800 ريال.

واحتل سهم بنك ظفار الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 11.3 مليون سهم، تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 2.9 مليون سهم، كما احتل سهم بنك ظفار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.8 مليون ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 614.2 ألف ريال.

قطاع الصناعة يقود السوق الأردنية للارتفاع

صعد مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأربعاء، بعد أداء إيجابي لقطاع الصناعة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1958.68 نقطة ليربح ما نسبته 0.09%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار نفذت من خلال 2806 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 47 شركة، واستقرار أسعار أسهم 41 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.07%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.38%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.31%.