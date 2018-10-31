وزير الاقتصاد يُكرّم الفائزين في الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال

الشارقة 24 – وام:

كرّم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، يوم الأربعاء، الفائزين في "الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال 2018" إحدى مبادرات مركز تميز الأعمال الإسلامي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك على هامش اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لبحث آفاق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة للارتقاء في قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية.

وكرم معالي المنصوري الفائزين، بحضور سعادة علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حيث كرم كلاً من البنك الإسلامي للتنمية عن فئة الجائزة الشرفية، والصكوك الوطنية، وأملاك للتمويل، عن فئة القطاع المالي من القطاع الخاص، ودائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن فئة القطاع العام، والجزيرة العالمية للتموين عن قطاع الضيافة، وناتشورال ويلنس عن فئة قطاع التصنيع، ونال بنك البوسنة الدولي الجائزة التقديرية العالمية الإسلامية للأعمال للعام 2018.