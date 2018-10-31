الإمارات وإثيوبيا توقعان مسودة إطارية حول اتفاقية العمالة

الشارقة 24 – وام:

عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، ووزارة العمل الإثيوبية، اجتماعاً في العاصمة أديس أبابا يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي سفارة الدولة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

ورحب الجانب الإثيوبي بوفد وزارة الموارد البشرية، لحضوره الاجتماع الثنائي لمناقشة مذكرة التفاهم والوصول لصياغة تتوافق مع تشريعات كلا البلدين.

وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تجمع كلا البلدين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون في مجال العمل والعمالة.

ووقع الطرفان محضر الاجتماع ومسودة إطارية حول اتفاقية العمالة بين البلدين.