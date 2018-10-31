خلال زيارة وفد "التوطين"

الإمارات وإثيوبيا توقعان مسودة إطارية حول اتفاقية العمالة

  • الأربعاء 31, أكتوبر 2018 في 9:40 م
  • خلال التوقيع
    خلال التوقيع
وقعت دولة الإمارات وإثيوبيا على مسودة مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة، وذلك خلال زيارة وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أديس أبابا.
الشارقة 24 – وام:
 
عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، ووزارة العمل الإثيوبية، اجتماعاً في العاصمة أديس أبابا يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي سفارة الدولة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
 
ورحب الجانب الإثيوبي بوفد وزارة الموارد البشرية، لحضوره الاجتماع الثنائي لمناقشة مذكرة التفاهم والوصول لصياغة تتوافق مع تشريعات كلا البلدين.
 
وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تجمع كلا البلدين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون في مجال العمل والعمالة.
 
ووقع الطرفان محضر الاجتماع ومسودة إطارية حول اتفاقية العمالة بين البلدين.