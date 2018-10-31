غرفة الشارقة تُشيد بإصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر

الشارقة 24:

أكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، أن القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو خطوة جديدة تخطوها الدولة في مسيرتها الدؤوبة نحو تحقيق "مئوية الإمارات 2071"، وسعيها لبلوغ المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات.

وأوضح سعادته، أن صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي جاء بعد شهور قليلة على إصدار مجلس الوزراء، النظام الجديد لتملك الأجانب الذي سمح للمستثمرين العالميين بتملك الشركات في الدولة بنسبة 100% اعتباراً من نهاية العام الجاري، يعكس وتيرة العمل المتسارعة والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق أحد أبرز محاور مئويتها المتمثل ببناء "أفضل اقتصاد"، وخدمة استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في إرساء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

واعتبر سعادة أمين، أن القانون الجديد يُؤسس لبيئة أعمال جديدة في الإمارات مفعمة بالابتكار، ومن شأنه أن يسهم في تُعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ويضاعف تنافسيتها كمركز اقتصادي رائد على الخارطة العالمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى نشوء بيئة أعمال تحاكي المستقبل وتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مختلف القطاعات وخاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، من خلال استقطاب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية إلى الدولة عبر الشركات التي ستبادر إلى انتهاز هذه الفرصة للاستفادة من موقع الإمارات الجغرافي الاستراتيجي ونظمها الاقتصادية المرنة ونمط الحياة المتميز فيها وتنوع قطاعاتها ومناخها الاستثماري الآمن وبنيتها التحتية المتقدمة والنموذجية لممارسة الأعمال.