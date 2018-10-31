"اقتصادية الشارقة" تبحث دعم تمكين الشباب مع "شراع"

الشارقة 24:

استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، برئاسة نجلاء أحمد المدفع المدير التنفيذي للمركز، لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، مما يعود بالنفع على رواد الأعمال، ودعم وتمكين الشباب في إطلاق مشاريعهم الناشئة، وتنمية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، لتعزيز مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة.

في بداية اللقاء، أوضحت الدائرة أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، وحرص الطرفين للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على رواد الأعمال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل التعاون بين الجانبين، وذلك لدعم مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في نسخته الثانية، حيث يشكل المهرجان منصة تجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال الشباب من مختلف أنحاء العالم، وجهاً لوجه، بهدف مناقشة الأفكار الإبداعية الشبابية، وللاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها وتحقيق التقارب بينهم مما يسهم في تطوير مشاريعهم.

حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة، لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

ومن جانبه، شكر الوفد حسن الاستقبال، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة، بما يساهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة لرواد الأعمال، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة في كافة القطاعات، كما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.