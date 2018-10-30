مروان السركال: مرسوم "الاستثمار الأجنبي" يدعم مسيرة التنمية

الشارقة 24:

أشاد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار "شروق"، بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية بالدولة.

واعتبر سعادة مروان بن جاسم السركال، أن هذا المرسوم يؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على مواصلة المسيرة التنموية، وتعزيز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي كمركز جاذب للاستثمارات.

وأشار إلى أنه يأتي في وقت تشهد فيه الدولة نمواً متزايداً في رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، ونظمها الاقتصادية المرنة وقطاعاتها المتنوعة، التي تجعل منها مناخاً آمناً، وجاذباً لكبريات الشركات، ورجال الأعمال.