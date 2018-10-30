"شراع" يعلن انطلاق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 20 نوفمبر

الشارقة 24:

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، أحد مبادرات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عن تفاصيل الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018"، الذي سينطلق في 20 نوفمبر المقبل في نادي الشارقة للجولف والرماية.

ويشارك في المهرجان، الذي ينظم تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم رواد الأعمال على مستولى المحلي والدولي 100 متحدث من جميع أنحاء العالم.

ويجمع المهرجان الذي يستمر لمدة يومين، تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، نخبة من رواد الأعمال، مركزاً على ثلاثة عناوين رئيسية، هي " تجرأ أن تحلم "، و "تجرأ على أن تكون مبتكراً " و" تجرأ على أن تصبح عالمياً"، بهدف تعزيز ودعم بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخصص المهرجان حيزاً للشباب، يتضمن العديد من الجلسات الملهمة وورش العمل والجلسات النقاشية الخاصة مع أبرز الشخصيات والجهات التعليمية لتحفيزهم على تقديم الأفكار الملهمة في مجال ريادة الأعمال، كما يطلق المهرجان برنامجاً تحت عنوان "مختبر مستقبل رواد الأعمال" بالتعاون مع مجالس الشباب ليشكل منصة تجمع نخبة من أبرز رواد الاعمال الشباب لصياغة سياسات وخطط استراتيجية فعالة لمعالجة التحديات الراهنة في سوق الأعمال.

ويشهد المهرجان الذي يقام بشراكة بلاتينية مع مصرف الشارقة الإسلامي، وشراكة ذهبية مع مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، الشارقة لإدارة الأصول، توزيع جوائز "سيفي" Seffy Awards، التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في العام 2017، في ثلاث فئات تكريماً لرواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة. كما سيتم تكريم 12 من رواد الأعمال المحليين الواعدين خلال المهرجان.