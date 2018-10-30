نجلاء المدفع: مهرجان "الشارقة لريادة الأعمال" يرسم خريطة الاستثمار

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلنت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" عن تنظيم الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018"، والذي سينطلق 20 نوفمبر المقبل، في نادي الشارقة للجولف والرماية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم رواد الأعمال على المستوى المحلي والدولي، ويستمر المهرجان لمدة يومين، ويقام تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع".

وأضافت لـ "الشارقة 24"، أن هذا الحدث يهدف إلى توفير منصة فعالة لرواد الأعمال، للانطلاق بأعمالهم لآفاق جديدة، بالإضافة إلى وضع إمارة الشارقة على خريطة تطوير قطاع ريادة الأعمال محلياً وعالمياً، حيث يجمع المؤتمر رواد الأعمال مع أكبر الشركات، والمستثمرين، والجهات الحكومية والخاصة، ليستكشف الفرص، ويسشترف مستقبل النمو، ويرسم خريطة طريق الاستثمار وتوجهاته في الإمارة.

وأكدت المدفع أن المهرجان نجح في دورته الافتتاحية، التي عُقدت في نوفمبر الماضي، باستقطاب أكثر من 2000 مشارك، من رواد الأعمال، والمستثمرين، وطلبة الجامعات والمبتكرين، كما شهد مشاركة أكثر من 150 متحدثاً، واشتملت فعالياته على أكثر من 75 عرضاً للشركات الناشئة على مدار يومين، مع التطلع لمواصلة تحقيق مزيد من النجاح في الدورة الثانية، التي تركز على فكرة تقوم على مبدأ "تجرأ أن تكون مختلفاً، ومبتكراً وعالمياً".

وأشارت المدفع إلى أن قائمة المتحدثين، تضم كلاً من محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، وغاري فاينرشيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاينر ميديا، مع عدد من الشخصيات العامة في هذا المجال.