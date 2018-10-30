المشرخ: مرسوم "الاستثمار الأجنبي" يعزز مكانة الإمارات التنافسية عالمياً

الشارقة 24:

أشاد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار المشرخ إلى أن المرسوم جاء منسجماً مع التغيرات الكبيرة التي تطرأ على آليات النمو الاقتصادي، ومواكباً لأفضل الممارسات العالمية، وقادراً على اجتذاب أسواق جديدة راغبة في الاطلاع على المناخ الاستثماري والفرص المتنوعة التي توفرها مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتفرد بمزايا تنافسية، عززت من مكانتها بين المراكز التجارية في المنطقة والعالم، وساهمت في جذب الاستثمارات، نظراً لمعدلات النمو التي تحققها سنوياً، ونظراً لمواكبتها لمختلف المتغيرات والتطورات العالمية، من خلال حزم المبادرات والقرارات والتشريعات المرنة التي تجعل من دولة الإمارات بيئة استثمارية من الطراز الأول.