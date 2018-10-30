مؤتمر المنتجات الحلال بين الإمارات وكوريا يوصي بالتعاون الاقتصادي

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية والسكرتير الثاني مهره الظنحاني في فعالية المؤتمر الدولي للمنتجات الحلال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، الذي أقيم في العاصمة سيؤول، الإثنين، بمشاركة وفد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، برئاسة سعادة عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، ويوسف المرزوقي، مدير قسم المستهلك والمنتجات الكيماوية، والمسؤولين الكوريين.

وتطرق المؤتمر لبحث سبل الحصول على ختم الحلال الإماراتي على المنتجات الكورية، لاسيما المأكولات ومنتجات التجميل الكورية.

ودعا المؤتمر إلى التعاون والتكامل في مجال إنتاج وتجارة منتجات الحلال، فيما أوصى بجملة من التوصيات التي تسهم في بناء التعاون الاقتصادي بين البلدين في هذا الجانب.