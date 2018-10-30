"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة "جولة عالمية مع إحصائيات رقمية"

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل متخصصة، بعنوان "جولة عالمية مع إحصائيات رقمية"، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وكليات التقنية العليا، وبحضور عدد من موظفي الجهات المحلية الحكومية بالشارقة.

ويأتي تنظيم الورشة تزامناً مع الاحتفال بيوم الإحصاء العالمي، وإيماناً من الدائرة بأهمية الإحصاءات والمؤشرات في التخطيط للمستقبل والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتندرج في إطار اهتمام الدائرة في توثيق العمل المشترك مع شركاء التنمية في الإمارة، من أجل تحسين إصدار البيانات، وتوحيد المفاهيم، ودعم مبادئ الإفصاح والشفافية الدورية، وإدماج الإطار الإحصائي المحلي للإمارة والمقررات الدولية الإحصائية.

وفي إطار حرص الدائرة على تلبية احتياجات الموظفين والعاملين في القطاعات الحيوية المختلفة والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات وأساليب العمل الإحصائي، متوافقةً مع التوصيات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى المعايير الإحصائية المتبعة في مجال إعداد الإحصاءات وتنفيذ المسوح الميدانية والأدلة المعيارية التي تتوقف عليها التنمية الاقتصادية، وبناء الاستراتيجيات التي تدعم تطوير هذا القطاع المهم.

وأكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في الشارقة، بأن الورشة تستهدف رفع القدرة المعرفية لدى المشاركين بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للإحصاء، والتحول من مفهوم الإحصاء التقليدي واستخداماته إلى الإحصاء الرقمي.

وتناولت العروض التقديمية شرحاً لمنهجيات وتطبيقات الإحصاء الرقمي ومجالاته وأمثلة عليه وعلى مدى فعاليته، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الجودة في المنتجات والخدمات الإحصائية التي تقدمها مختلف الجهات، كما ستساعد الإحصائيين والمتخصصين كافة في مراكز الإحصاء المحلية والجهات الحكومية على تطبيق معايير ومنهجيات إحصائية موحدة.

كما تطرقت الورشة لتعريف شامل عن الإحصاء باعتباره من أهم العلوم التي تتوقف عليها التنمية البشرية في المجالات السكانية، والديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية، حيث أن المشاريع الحيوية وعمليات اتخاذ القرارات المهمة وبناء السياسات والاستراتيجيات في مختلف الميادين ترتبط بالنتائج التي يقدمها الإحصاء بشكل كبير.

وأشارت نورة بن صندل إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تمتلك تاريخاً في توثيق البيانات الاقتصادية والإحصائية، وإصدار التقارير والدراسات الاقتصادية، إلى جانب تطوير العمل الإحصائي الاقتصادي ليس فقط على مستوى الدائرة، ولكن على مستوى الإمارة، من خلال هيكلة بيانات تراخيص الأعمال والانتقال من المفهوم الإداري إلى المفهوم الاقتصادي والمعلوماتي للبيانات، بإصدار التقارير السنوية للدائرة، وتقرير رخص الأعمال بشكل سنوي.