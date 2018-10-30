"الظاهرة" و"الإمارات للطبيعة" توقعان اتفاقية لدعم برنامج الاستدامة

الشارقة 24 – وام:





وقعت شركة الظاهرة، الإثنين، على هامش الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج "أغري سكيب 2018"، اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة لمدة 3 سنوات.

وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى دعم المنظمة غير ربحية في مختلف البرامج والمبادرات البيئية المعنية بالاستدامة، والتي تحمي الطبيعة والحياة البرية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وستدعم المساهمة المالية التي تقدمها شركة الظاهرة الأبحاث القائمة وتطوير سياسات الاستدامة، وإشراك المجتمع المحلي وتعليم الشباب وتعزيز الوعي العام حول الجهود التي تقوم بها جمعية الإمارات للطبيعة لتحقيق حلول دائمة لمكافحة التغير المناخي، وحماية الثروة البحرية والأرضية والتنوع البيولوجي المرتبط بها.