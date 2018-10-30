ارتفاع مبيعات شركة هوندا خلال الربع الثالث من العام

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية لصناعة السيارات، أن أرباحها التشغيلية خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، ارتفعت بنسبة 40.2 %، لتصل إلى 214.5 مليار ين "1.9 مليار دولار"، ويرجع ذلك إلى إجراءات خفض التكاليف وقوة مبيعات الدراجات في آسيا.

وارتفعت أرباح ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بنسبة 21.1 % لتصل إلى 210.8 مليار ين، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 1.7% لتصل إلى 3.84 تريليون ين خلال نفس الربع.

ورفعت هوندا من توقعاتها بالنسبة لصافي الأرباح إلى 675 مليار ين خلال العام المالي الجاري حتى مارس المقبل، مقارنةً بتوقعاتها السابقة بأن تبلغ الأرباح 615 مليار ين.

كما رفعت الشركة من توقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية من 710 مليار ين إلى 790 مليار ين.

ومن المتوقع أن تسجل المبيعات 15.8 تريليون ين، مقارنةً بالتوقعات السابقة بأن تبلغ 15.45 تريليون ين.

وارتفع عدد الدراجات البخارية التي تم بيعها على مستوى العالم بنسبة 1.5% ليصل إلى 5.3 مليون وحدة، كما أشارت الشركة إلى أن نحو 90% من الوحدات تم بيعها في آسيا.

وتراجع حجم مبيعات السيارات خلال الربع الثالث بنسبة 3.6% ليصل إلى 1.24 مليون وحدة.