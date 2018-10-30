آل صالح يبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع جمهورية فيتنام

الشارقة 24:

عقد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من مدينة هو تشي منه الفيتنامية، برئاسة نغوين ثانه فونغ - عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس اللجنة الشعبية بالمدينة.

تناول اللقاء مناقشة جوانب التعاون القائمة بين البلدين بالتركيز على الفرص الاستثمارية والتجارية التي تطرحها مدينة هو تشي منه الفيتنامية وإمكانية تطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وذلك في عدد من المجالات الحيوية أبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، إلى جانب فرص التعاون في خدمات المدن الذكية وتطوير البنية التحتية المتقدمة والطاقة المتجددة والابتكار باعتبارهم قطاعات ذات أولوية على الأجندة التنموية للجانبين.

واستعرض الجانب الفيتنامي عدداً من المشروعات التنموية المستهدف تنفيذها لتحويل مدينة (هو تشي منه) إلى مدينة ذكية متكاملة، مع بحث إمكانية الاستفادة من خبرات المؤسسات الإماراتية ذات الصلة لنقل التجارب وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

أفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بأن العلاقات الإماراتية الفيتنامية قوية وتتمتع بمعدلات نمو متزايدة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إذ تدخل فيتنام ضمن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة.

وتابع أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين سجلت نمواً في حدود 17% نهاية عام 2017، بقيمة 10.4 مليار دولار. موضحاً أن البلدين يتمتعان بالعديد من المقومات التجارية والاقتصادية فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز، ما يفتح المجال على تطوير أفاق التعاون المشترك والوصول بحجم العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.

كما أكد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة على المستويين الحكومي والخاص، لاطلاع مجتمع الأعمال من الجانبين على أبرز الفرص المطروحة والحوافز والتسهيلات الاستثمارية.

واستعرض من جانبه سعادة آل صالح نبذة حول مؤشرات الاقتصاد الوطني وأبرز الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المطروحة، مشيراً إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد عربي والأكثر تنوعاً، حيث تبنت الدولة رؤية اقتصادية منفتحة، تسعى إلى تعزيز مقومات التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الخارجية وبناء قدرات الدولة في مجالات المعرفة والابتكار، مما ساهم اليوم في امتلاك الإمارات أداء اقتصادي مستقر استطاع أن يحافظ على معدلات نموه رغم مختلف التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فضلاً عن تبوأ الدولة مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية، إذ تصنف الإمارات ثالث أكبر دولة في مجال إعادة التصدير بالعالم، كما تأتي في المرتبة الـ15 عالميا في مجال الصادرات السلعية والمرتبة الـ18 عالمياً في الواردات السلعية، وهو ما يعكس الدور المؤثر والمحوري الذي تلعبه الإمارات على مسارات التجارة إقليمياً وعالمياً.

كما تلعب الإمارات دوراً حيوياً على صعيد الاستثمارات الخارجية، إذ تشكل الدولة أكبر مصدر للاستثمارات في المنطقة بإجمالي استثمارات إماراتية بالخارج تقدر في حدود 1.5 تريليون دولار.

حضر اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة بدبي، سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة، فيما شمل الوفد الفيتنامي أكثر من 20 مسؤولاً حكومياً وممثلاً لهيئات وشركات فيتنامية.