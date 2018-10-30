"أغري سكيب 2018" يبحث تعزيز منظومة الأمن الغذائي

الشارقة 24 – وام:





شهدت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج "أغري سكيب 2018"، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في فندق "روزوود أبوظبي"، توقيع مذكرتي تفاهم من شأنها توطيد التعاون والعمل المشترك فيما يتعلق بتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين دائرة التنمية الاقتصادية مركز الأمن الغذائي ووزارة الزراعة والصناعات الحيوانية والسمكية في جمهورية أوغندا، معالي محمد أحمد البواردي رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عن الجانب الإماراتي، وفينست سمبيجا وزير الزراعة عن الجانب الأوغندي، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وسيتم بموجب مذكرة التفاهم تبادل المعلومات بخصوص سياسات التنمية الزراعية والريفية، ومباشرة الحوار بخصوص إنشاء مناطق اقتصادية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية تتبع الشركات الإماراتية، ويتم تأسيسها لأغراض الاستثمار وممارسة الأنشطة الزراعية الواسعة النطاق بحيث تشغل المنطقة الاقتصادية للأمن الغذائي الزراعي مساحة 2500 هكتار كحد أدنى من المنطقة الحصرية التابعة لدولة الإمارات.