المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يعقد اجتماعه الثالث بسنغافورة

الشارقة 24:

بحث المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال خلال اجتماعه الثالث الذي عُقد في سنغافورة برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة المنتدى، سبل تطوير التعاون وآليات التنسيق على الصعيد الدولي فيما يخص معايير اعتمادات الحلال.

وناقش المنتدى مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعماله والهادفة إلى تعزيز ممارسات صناعة الحلال وتسهيل ودعم حركة التجارة الدولية القائمة على منتجات الحلال، كما تم خلاله اعتماد انضمام أجهزة الاعتماد الرسمية في كل من إندونيسيا وروسيا الاتحادية وكولومبيا وقرغيزستان إلى عضوية المنتدى، ليصل عدد أعضائه إلى 31 جهاز اعتماد رسمي في الدول التي تلعب دوراً محورياً في صناعة وتجارة الحلال على الصعيد العالمي.

ويعد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال شبكة دولية مستقلة غير حكومية أُنشئت في عام 2016 في إطار مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويقع مقرها في دبي، حيث يضم في عضويته جهات الاعتماد الرسمية المخولة بتطبيق معايير الحلال في بلدانها وأقاليمها، بهدف تطوير قنوات التعاون الدولي لتسهيل تجارة الحلال بما يلبي حاجة المستهلكين والشركات والأسواق العالمية.

وأفاد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي بأن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يواصل دوره الرائد والمتنامي في بناء شبكة عالمية للحوار والتنسيق حول المعايير والآليات والإجراءات التي تتبعها الدول فيما يخص اعتمادات الحلال بما يعزز جهود الاعتراف المتبادل بين أجهزتها الرسمية المختصة بهذا المجال، فضلاً عن التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل ممارسات اعتماد الحلال وسبل توسيع الشراكة مع مزيد من الدول في مجال صناعة واعتماد الحلال.

وأضاف سعادته أن مخرجات اجتماعات المنتدى ساهمت حتى اليوم في دعم اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة TBT التي تديرها منظمة التجارة العالمية، حيث يعمل على تقليل الحواجز الفنية والإجرائية التي من شأنها أن تشكل عائقاً حركة التجارة الدولية من خلال توفير منظومة رائدة للاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد الرسمية في دول العالم بما يضمن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ويعزز بناء الثقة والمصداقية في المنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات وعلامات الحلال على مستوى العالم.

وأكد الشحي أهمية نتائج الاجتماع الثالث للمنتدى الذي شهد انضمام 4 جهات اعتماد رسمية من دول جديدة وبالغة الأهمية إلى عضويته، الأمر الذي يدعم استراتيجيته في رفد اقتصادات الدول الأعضاء وتعزيز تجارة الحلال على مستوى العالم، حيث تعد إندونيسيا الدولة الأولى عالمياً من حيث نسبة وعدد المسلمين بواقع 230 مليون مسلم، كما تمتلك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وأحد أهم الاقتصادات الناشئة في العالم، إضافة إلى روسيا التي تعد أكبر دول العالم مساحةً ويقطنها أكثر من 30 مليون مسلم، فضلاً عن جمهوريتي قرغيزستان وكولومبيا اللتين تمثلا إضافة مهمة إلى أسواق صناعة وتجارة الحلال العالمية.