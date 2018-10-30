"الشارقة الرياضي للاستثمار" يبحث التعاون مع "غرفة التجارة"

الشارقة 24:

بحثت شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار "استثمار"، سبل التعاون وآفاق العمل المشترك مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسبل تطوير العلاقات بين الغرفة ونادي الشارقة الرياضي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الشركة إلى مقر الغرفة بمدينة الشارقة، وكان في استقبالهم سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

فيما حضر من قبل الشركة إبراهيم الجروان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، يرافقه عضو مجلس الإدارة محمد إسحاق المازمي.

وناقش اللقاء الذي عقد صباح الثلاثاء، فرص التعاون لتنفيذ مختلف المشروعات الاستثمارية، بما يعزز من عطاء نادي الشارقة الرياضي كصرح رياضي ويدعم روافده المادية والاستثمارية.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن الغرفة تتابع عن كثب مسيرة نادي الشارقة الرياضي وما يحققه من نتائج كبيرة في المشهد الرياضي، علاوة على نجاح شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار في طرح مشاريع عديدة ومتنوعة.

بدوره أعرب إبراهيم الجروان عن تقديره لدور غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإسهاماتها المختلفة في دعم وزيادة حجم المشروعات الاقتصادية في إمارة الشارقة.